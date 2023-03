"กุน กิตติคุณ-เกี๊ยก วัทธิกร" นำทีมบวงสรวงซีรีส์ "The Promise สัญญาไม่ลืม" ตั้งรับกระแสสุดปังหลายประเทศ

หลังจากออกอากาศทาง We TV ไปได้ 2 ตอน ซีรีส์วายนอกกระแสอย่างก็ได้กระแสตอบรับดีเกินคาด จากทั้งแฟนๆชาวไทย ชาวต่างชาติ ทั้งในแถบละตินอเมริกา เวียดนาม ไต้หวันและในอีกหลายประเทศ ล่าสุดได้ฤกษ์ดี จัดพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล ไปเป็นที่เรียบร้อย ณ ลานพระพิฆเนศ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นำทีมโดย 2 นักแสดงนำพร้อมผู้กำกับร่วมด้วย บอสโสะ The Face Men 3, มิ้นท์ The Face 3, สวิส เตชภูวนนท์, ฟิ้น-ธนบุทธ์ และทีมงาน โดยได้รับเกียรติจากพราหมณเจ้าพิธีตัวจริง” มานำพิธีเพิ่มเสริมความปังในครั้งนี้ และมอบพระพิฆเนศให้กับนักแสดง-สื่อมวลชน เพื่อเป็นสิริมงคลด้วยโดย ซีรีส์ “The Promise สัญญา ไม่ลืม”เป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิท “ภูผา” (รับบทโดย กุน – กิตติคุณ ตันสุหัส) “น่านฟ้า” (รับบทโดย เกี๊ยก-วัทธิกร เพิ่มทรัพย์หิรัญ) ที่รู้จักกันตั้งแต่เด็ก เพราะพ่อของ “ภูผา” เปิดร้านกาแฟโบราณ อยู่ตรงข้ามกับร้านยาแผนโบราณของพ่อ “น่านฟ้า” จึงทำให้ทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็ก มีเรื่องราวในอดีตร่วมกันมากมาย สนิทกันจนเรียกได้ว่า ไม่มีกันไม่ได้ (มีภูผา ต้องมีน่านฟ้า มีน่านฟ้า ต้องมีภูผา) ชีวิตเพื่อนสนิทที่ดูแลซึ่งกันมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโต และกันดำเนินมาจนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัย “ภูผา” ได้หายไปจากชีวิตของ “น่านฟ้า” ไม่ติดต่อกลับมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี สร้างความสับสนให้กับ “น่านฟ้า” ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เพราะเหมือนโลกทั้งใบได้หายไปด้วยความโดดเดี่ยว ทำให้ “น่านฟ้า” กลายเป็นคนที่มี Passion ในการทำงาน จนเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มไฟแรงที่บ้างานคนนึงเลยก็ว่าได้ เรียนจบ “น่านฟ้า” ได้มาเป็น Creative Maketing หนุ่มไฟแรง ให้กับบริษัท DEVONTE (สกินแคร์สำหรับผู้ชาย) ที่มี “คุณเคน” (รับบทโดย ลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ) เป็นบอสใหญ่ใจดี ที่ชอบให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ “คุณเคน” ให้ความเอ็นดู “น่านฟ้า” เป็นพิเศษ เพราะความตั้งใจทำงานของ “น่านฟ้า” ส่งผลให้ “น่านฟ้า” มีแววว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็น Marking Head Group ของบริษัท ซึ่ง “น่านฟ้า” ยังได้รับแรงสนับสนุนจากพี่ๆ เพื่อนๆ ในออฟฟิศเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ “ปาร์ตี้” (รับบทโดย บอส - ธวัชนินทร์ ดารายน) หนุ่ม Creative รุ้นน้อง ที่อยากเก่งให้ได้เหมือน “น่านฟ้า” แต่จริงๆ แล้ว “ปาร์ตี้” แอบปลื้ม “น่านฟ้า” อยู่ไม่น้อย และมักจะคอยแอบช่วยเหลือ “น่านฟ้า” อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีเพื่อนรุ่นน้องที่ทำงาน “จีจี้” (รับบทโดย มิ้นท์ - พุทธิดา สมัยนิยม) สาวสวย รวยความรั่ว เจ้าแม่มูเตลูประจำบริษัท ที่รัก และเทิดทูน “น่านฟ้า” เป็นเหมือนพี่ชาย เพราะ “น่านฟ้า” จะคอยสอนเทคนิคการทำงานให้กับ “จีจี้” จนสร้างความหมั่นไส้ให้กับ “แมน” (รับบทโดย เบิร์ด-ณัฐชัย สิรินันทโชติ) หนุ่ม Creative รุ่นพี่ คู่แข่งตัวเต็งของ “น่านฟ้า” ซึ่งคอยสร้างความป่วน สร้างความลำบากใจในการทำงานให้กับ “น่านฟ้า” อยู่ไม่น้อยความกดดันของงาน ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ทำให้ทุกคืน “น่านฟ้า” ต้องมาเขียนข้อความระบายความรู้สึกผ่านทางอีเมล และส่งให้เพื่อนสนิทอย่าง “ภูผา” ทุกวัน ทุกคืน เป็นร้อยๆ ฉบับ แต่ทว่า ไม่มีการตอบกลับใดๆ จาก “ภูผา” แม้แต่การเปิดอ่านอีเมลสักฉบับ โดยตลอดเกือบ 10ปี “น่านฟ้า” รับรู้แต่เพียงว่า “ภูผา” ต้องไปอยู่กับแม่ที่ต่างประเทศ จากนั้นเขาก็ไม่ได้รับการติดต่อจากเพื่อนรักคนนี้อีกเลยแต่ในความเป็นจริงแล้ว “ภูผา” ไม่ได้หายไปไหน เขายังคงอยู่ที่ไร่กาแฟกับ “คุณย่าน้ำฝน” ที่จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเกิดที่เขา และ “น่านฟ้า” เติบโตมาด้วยกันพร้อมกับความทรงจำมากมาย แต่ “ภูผา” เพียงเลือกเดินออกมาจากชีวิตของ “น่านฟ้า” ด้วยเหตุผลบางอย่าง ?วันหนึ่ง ธุรกิจไร่เมล็ดกาแฟของ “ภูผา” เริ่มเติบโตขึ้น มีลูกค้าหลายเจ้าต้องการให้มาเปิดสาขาที่กรุงเทพฯ เขาจึงมองหาร้านกาแฟเล็กๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อจะมาเซ้ง และเปิดให้ลูกค้าได้เข้ามาทดลองเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ต่างๆ ของเขา ซึ่งเขามีร้านในใจที่อยากเปิด เพราะมันคือร้านที่มีความหมายกับ “ภูผา” มาก จนต้องรบกวนให้ “พี่โจ” (รับบทโดย สวิส เตชะภูวนนท์) รุ่นพี่คนสนิทที่มหาวิทยาลัย ให้เข้ามาช่วยเป็นธุระเรื่องร้านกาแฟ และหาที่พักให้ชั่วคราว แต่มีข้อแม้ว่า “ภูผา” ต้องมาเล่นดนตรีที่ร้านเพื่อเรียกแขกสาวๆ ให้กับ “พี่โจ” แต่ด้วย “พี่โจ” เป็นสายเก๋า ดันไปมีเรื่องกับเจ้าของร้านกาแฟ จนเจ้าของไม่ยอมเซ้งร้านให้ แถมที่พักที่ “พี่โจ” หาให้ ก็ดันเป็นห้อง ที่อยู่ตรงข้ามกับ “น่านฟ้า”“น่านฟ้า” ดีใจมาก เพราะเข้าใจว่า “ภูผา” กลับมาจากเมืองนอก และแอบทำเซอร์ไพร้ส์มาอยู่ห้องตรงข้าม แต่ความดีใจก็ยังมีคำถามที่ “น่านฟ้า” อยากรู้มาตลอด 10ปี ว่า ทำไม? “ภูผา” ถึงไม่ติดต่อกลับมา และแม้การกลับมาเจอกันในครั้งนี้ “ภูผา” พยายามที่จะทำตัวออกห่าง แต่ก็มีเหตุให้ต้องช่วยเหลือ “น่านฟ้า” ทุกครั้งไป โดยเฉพาะการที่ “ภูผา” มีคุณสมบัติไปเข้าตา “คุณเคน” บอสใหญ่ใจดีของ “น่านฟ้า” ที่อยากให้ “ภูผา” มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัท ทำให้ “ภูผา” ได้กลับมาเจอ “ดีน่า” (รับบทโดย มารีม่า-สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม) ดาราสาว อดีตคู่จิ้นของ ภูผา สมัยมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ซึ่งเธอเป็นคนเดียว ที่รู้เหตุผลว่าทำไม “ภูผา” ถึงหายไปจาก “น่านฟ้า”ติดตามเรื่องราวความรัก ( Based on Trie Story ) ของคนสองคน ที่ถูกคั่นกลางด้วยคำว่า “เพื่อน” และมี “คำสัญญา” เป็นปมในหัวใจ และเมื่อเขาสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง การเริ่มต้นครั้งใหม่ จะไปสิ้นสุดตรงไหน ติดตามบทสรุปความรักครั้งนี้ได้ ในซีรีส์ “The Promise สัญญา ไม่ลืม”ติดตามได้- ทุกวันพุธ เวลา 20.00 น. ทาง We TV- และช่องทาง Youtube Channel : DEVONTE296 OFFICIAL ทุกวันพุธ เวลา 23.00 น.