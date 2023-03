‘Shiseido Ginza Tokyo’ จัดอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัว "แอน ทองประสม" และ "วิน เมธวิน" เสริมทัพ "วี วิโอเลต" ในฐานะ Friends of Shiseido

ชวนค้นพบเส้นทางแห่งความงาม ตอกย้ำความเป็น The Beauty Otaku ผ่านการนำเสนอความหลงใหลในนวัตกรรมความงามทางวิทยาศาสตร์และส่วนผสมทรงพลังจากธรรมชาติ อันเป็นแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการรังสรรค์หลากผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบพลังความงามจากภายในสู่ภายนอก ไปพร้อมกับ 3 ดารานักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยร่วมด้วยในงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2023 ณ Beacon zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์งานนี้ถือเป็นการเปิดตัว วิน – เมธวิน ในฐานะ Friend of Shiseido Ultimune ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว และประสบการณ์การใช้ Ultimune Power Infusing Concentrate เซรั่มอันดับ 1 ของชิเซโด้ เพื่อส่งมอบผิวสุขภาพดี เปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกตลอดปี 2023 ซึ่งวินถือเป็นศิลปินนักแสดงที่มากด้วยความสามารถรอบด้าน เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆ คน และไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองในทุกแง่มุม แบรนด์ชิเซโด้เชื่อว่าด้วยตัวตน แนวคิด ไลฟ์สไตล์ ของวินสอดคล้องกับมุมมองของแบรนด์ที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและความงาม ไม่ว่าจะเป็นความงามที่เกิดจากความมั่นใจ ความสุข ความหลากหลาย รวมไปถึงความงามที่ได้เป็นตนเองและการร่วมงานกันครั้งแรกกับแบรนด์ชิเซโด้ ของ แอน ทองประสม ดารานักแสดงมากความสามารถระดับตำนานของเมืองไทย ที่มารับหน้าที่ Friend of Shiseido Future Solution LX ถ่ายทอดตำนานความงามของส่วนผสมอันทรงพลังจากธรรมชาติอย่าง Legendary Enmei Herb จากเทือกเขาโคยะอันศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลอมรวมเข้ากับ LonGenevity Science™ เอกสิทธิ์เฉพาะจากแบรนด์ชิเซโด้ เพื่อรังสรรค์ให้ผิวดูอ่อนเยาว์ กระชับ ยืดหยุ่น เปล่งประกายเหนือกาลเวลา และที่ขาดไม่ได้คุณ วี – วิโอเลต Friend of Shiseido Ultimune and Eudermine ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้วกับแบรนด์ชิเซโด้ เพื่อส่งมอบพลังความงามตามแบบฉบับของชิเซโด้ไฮไลท์ภายในงานที่ห้ามพลาด ได้แก่Shiseido Beauty Otaku Lab ห้องแล็ปแห่งการคิดค้นและเสาะหา ที่จะพาท่องโลกแห่งธรรมชาติ เพื่อถอดรหัสลับของส่วนผสมนานาชนิด ผ่านการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์ความงามอันล้ำหน้าจากชิเซโด้ นำเสนอผ่านคอนเซ็ปต์ Modern Japanese Tea room ที่ผสมผสานระหว่าง Art and Science ตามแนวคิดของแบรนด์ชิเซโด้Shiseido Life Science Meets Ingredient Exhibition นิทรรศการแห่งบทพิสูจน์ ที่ถ่ายทอดเส้นทางสู่ความงาม ที่เชื่อว่าชีวิตและความงามเชื่อมโยงกันเสมอ ผ่านนวัตกรรมความงามทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่อง Immune Science (ระบบภูมิคุ้มกันผิว), Circulation (ระบบไหลเวียนโลหิต), Neuroscience (ระบบประสาท) ,Gene Science (พันธุกรรมยีน) หลอมรวมเข้ากับส่วนผสมจากธรรมชาติ รังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ความงามเพื่อมอบผิวแลดูสวย สุขภาพดี เปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอก อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Ultimune, Eudermine, Vital Perfection และ Future Solution LXภายในงานยังได้พบกับกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษ อีกมากมาย เช่น- ร่วมตรวจสภาพผิวด้วยเครื่อง Skin Visualizer ที่บอกค่า Blood Circulation ของผิวเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะและดีที่สุดให้กับคุณ พร้อมรับฟรีเซรั่ม Ultimune ขนาด 10ml มูลค่า 950 บาท- เมื่อลงทะเบียน รับฟรี Eudermine Activating Essence 3 Days Challenge (1.5mlx 6pcs) มูลค่า 300 บาท- รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงานพร้อมรับ Shiseido Point x 2มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การหลงใหลในความงามไปด้วยกันได้แล้ววันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายภายในงานตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2566 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official Page: @ShiseidoThailandและสามารถศึกษาข้อมูลความหลงใหลในความงาม ผ่านนวัตกรรมความงามทางวิทยาศาสตร์ล้ำหน้าและส่วนผสมทรงพลังจากธรรมชาติของชิเซโด้ ได้ที่ https://express.adobe.com/page/007OKu9Ja4SqJ/