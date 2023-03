“BlackPink” สร้างตำนานไม่หยุด กินเนสฯบันทึกสถิติใหม่อีกแล้ว

แม้ว่าสาวๆ BlackPink จะยังไม่ได้ออกผลงานเพลงใหม่ แต่ Guinness World Records ก็ต้องมาบันทึกสถิติให้สาวๆ หลังขึ้นแท่นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มียอดสตรีมมิงสูงสุดใน Spotify ทำลายสถิติของเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง Little Mixจากสถิติได้ถูกบันทึกเอาไว้ว่าเพลงจอง BlackPink ได้รับการสตรีมมิงไปมากถึง 8,880,030,049 ครั้ง เพลงที่ได้รับการสตรีมมิงมากที่สุดคือ “How You Like That” อยู่ที่ 746,198,263 ครั้ง “Kill This Love” อยู่ที่ 672,084,360 ครั้ง และ “DDU-DU DDU-DU” อยู่ที่ 574,613,362 ครั้งก่อนหน้านี้ BLACKPINK ยังเคยลง Guinness World Records ทั้งวิดีโอ YouTube ที่มีผู้ชมสูงที่สุดใน 24 ชม. และ มิวสิควิดีโอที่มีผู้ชมสูงที่สุดใน 24 ชม.ส่วนสถิติที่เกิดขึ้นในเดือน ม.ค. 2023 ของวง BlackPink ยังมีทั้ง วงที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดใน YouTube และศิลปินกลุ่มเค-ป็อปหญิงล้วนที่ขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ต UK albums ( ฝ่ายหญิง ) และ ศิลปินกลุ่มเค-ป็อปที่ขึ้นอันดับ 1 ชาร์ต US albums ( ฝ่ายหญิง ) ด้วย