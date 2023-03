"เดียร์น่า ฟลีโป" ร่วมงาน The Multi Level Brightening by Clé de Peau Beauté ในฐานะ Brand Influencer ถ่ายทอดปฐมบทใหม่แห่งความงามเพื่อผิวดูกระจ่างใส

รันวงการความงามอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง... เมื่อ Clé de Peau Beauté (เคลย์ เดอ โป โบเต้) แบรนด์ความงามชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่มาพร้อมกับความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์ ผสานรวมกับศาสตร์ความงามชั้นสูงอย่างลงตัว จัดอีเวนท์สุดยิ่งใหญ่ The Multi Level Brightening by Clé de Peau Beauté (เดอะ มัลติ เลเวล ไบรท์เทนนิ่ง บาย เคลย์ เดอ โป โบเต้) ต้อนรับปฐมบทใหม่แห่งศาสตร์ความงามเพื่อผิวกระจ่างใสจากแบรนด์พร้อมกันถึง 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบด้วย Concentrated Brightening Serum (คอนเซนเทรดเตด ไบรท์เทนนิ่ง เซรั่ม) UV Protective Cream SPF50+/PA++++ (ยูวี โพรเทคทีฟ ครีม) และ Protective Lip Treatment SPF30+/PA+++ (โพรเทคทีฟ ลิป ทรีตเมนต์) พร้อมเผยโฉมนักวิทยาศาสตร์ผู้อยู่เบื้องหลังงานวิจัยวิทยาการความงามระดับโลก Mr.Kiyoshi Sato (มิสเตอร์ คิโยชิ ซาโต) ในฐานะ Chief Technology Officer of Clé de Peau Beauté Laboratory (ชีฟ เทคโนโลยี ออฟฟิศเซอร์ ออฟ เคลย์ เดอ โป โบเต้ แลบอราทอรี) ที่ได้ให้เกียรติบินตรงมาร่วมงาน เพื่อร่วมบรรยายนวัตกรรมความงามเพื่อผิวแลดูกระจ่างใสที่ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของปฐมบทใหม่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าผลิตภัณฑ์กลุ่มไบร์ทเทนนิ่งและยูวีแคร์ของเคลย์ เดอ โป โบเต้ นอกจากนี้ยังมี คุณเดียร์น่า ฟลีโป Clé de Peau Beauté Thailand Brand Influencer (เคลย์ เดอ โป โบเต้ ไทยแลนด์ แบรนด์ อินฟลูเอนเซอร์) ร่วมแชร์ประสบการณ์หลังได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมเชิญชวนให้แขกผู้มีเกียรติได้สัมผัสถึงความพิเศษของผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายในงานประดับตกแต่งด้วยโทนสีขาว เทา และเงิน สื่อถึงความงดงามในแบบลักชัวรี่ และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเพื่อผิวแลดูกระจ่างใส รวมถึงมีบริการตรวจเช็คสภาพผิวให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกคน ก่อนจะถึงเวลาเริ่มงานที่ คุณปาริชาติ วีระเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับและเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี Mr.Kiyosho Sato ร่วมบรรยายพร้อมสาธิตการทำงานของเทคโนโลยีเบื้องหลังผลิตภัณฑ์ Concentrated Brightenting Serum เอาไว้ว่า “จากงานวิจัยจากเคลย์ เดอ โป โบเต้ แลบอราทอรี พบว่าความสมดุลของไมโครไบโอม (Micorbiome) บนผิว ล้วนมีส่วนสัมพันธ์ที่ช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสเปล่งปลั่ง นำมาสู่การวิจัยและพัฒนาส่วนผสมใหม่ Crystatune Complex ที่จะมาช่วยเพิ่มปริมาณไมโครไบโอม เพื่อผิวให้ผิวแลดูกระจ่างใสได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง และเมื่อทำงานร่วมกับ Crystallizing Power Technology ที่ประกอบด้วย 4MSK และ m-Tranexamic acid จึงช่วยฟื้นบำรุงผิวหมองคล้ำและจุดด่างดำได้อย่างตรงจุด มอบผลลัพธ์ผิวแลดูกระจ่างใสได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากแสงแดด เราก็ได้มีอการอัพเดทนวัตกรรมเพื่อการปกป้องผิวจากแสงแดดขั้นสูงที่ชื่อว่า Adaptable Innershield Technology ที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวีที่เป็นอันตรายต่อผิว ไปพร้อมกับการดูดซับแสงสีแดงที่มีประโยชน์ต่อการฟื้นบำรุงผิวให้แข็งแรง ลดโอกาสการอักเสบและริ้วรอยที่เกิดจากแสงแดด เพื่อฟื้นบำรุงให้ผิวเรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด”นอกจากนี้ คุณเดียร์น่า ฟลีโป Clé de Peau Beauté Thailand Brand Influencer ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ความประทับใจอีกด้วย “ เดียร์น่าได้ลองใช้ทั้ง คอนเซนเทรดเตด ไบรท์เทนนิ่ง เซรั่ม และกันแดดสูตรใหม่ของเคลย์ เดอ โป โบเต้ ค่ะ ใช้คู่กันคือดีมาก เพราะก่อนหน้านี้เดียร์น่าไปเล่นสกีที่ญี่ปุ่น ปกติแล้วผิวจะพังมากหลังกลับจากทริป เพราะผิวของเดียร์น่าค่อนข้าง Sensitive ง่าย ถ้าเจออากาศที่แห้งและแสงแดดจัดๆ ที่สะท้อนเข้าใบหน้า ต้องฟื้นบำรุงกันยาวเลยค่ะ แต่ทริปนี้เดียร์น่าได้เอา 2 ชิ้นนี้ไปใช้เพิ่ม รู้สึกเลยว่าผิวยังดูใสเปล่งปลั่ง ชุ่มชื่น ไม่หมองคล้ำ เหมือนทริปที่ผ่านๆ มาเลยค่ะ” คุณเดียร์น่า ฟลีโป กล่าวสำหรับงานครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมงาน เพื่อสัมผัสปฐมบทใหม่แห่งศาสตร์ความงามเพื่อผิวกระจ่างใสกันอย่างคับคั่ง อาทิ คุณเฟย์ - พรปวีณ์ นีระสิงห์, คุณฟาง - ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์, คุณแพม - สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล, คุณฌอน-ชวนล ไคสิริ, คุณปอ- ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, คุณโอ๊ค - อัครรัฐ วรรณรัตน์, คุณก้อง - กฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา, คุณดวง - วรรณพร โปษยานนท์, คุณดาว พิมพ์ทอง วชิราคม, คุณไอซ์ - อามีนา กูล, คุณจ๊ะจ๋า - ศรัญญารินทร์ หิรัญโชคอนันต์, คุณภูผา-นพวิชญ์ ไทยแท้, คุณจิ๋วจิ๋ว - สิปโปทัย ฉันทะสิริวัฒน์, คุณเอย - ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, คุณพิมพ์ – พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา, คุณพลอย – พลอยพยัพ ศรีกาญจนา, คุณมัดหมี่ - พิมดาว พานิชสมัย, คุณเบสท์ ณิชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ, คุณออ-อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา, คุณบาส-นิติ สว่างวัฒนไพบูลย์, คุณเบียร์ - รัฐปรัชญ์ ธนสินศิริภัทร์, คุณก๊อปปี้ - นิธิวัชร์ เพิ่มศิริทวีโชค, คุณลูกน้ำ - อรธารา พูนศักดิ์, คุณยิหวา - ปรียากานต์ ใจกันทะ, คุณแม็กกี้ - รชต พิเชฐโชติ, คุณเอ็ม-พิรศุษม์ ปลื้มปิติชัยกุล PMBEAUTYGUIDE, คุณและ คุณอาชิ-อาชิตา ศิริภิญญานนท์ ARCHITASIRI พร้อมปิดท้ายกับโชว์สุดพิเศษจากวงดนตรี ETC ที่มาร่วมเติมเต็มงานครั้งนี้ให้พิเศษยิ่งขึ้นสามารถทดสอบประสิทธิภาพกับศาสตร์ความงามสุดล้ำจากผลิตภัณฑ์ Concentrated Brightening Serum, UV Protective Cream SPF50+/PA++++ และ Protective Lip Treatment SPF30+/PA+++ ได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์เคลย์ เดอ โป โบเต้ ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศไทย และช่องทางออนไลน์ที่ www.cledepeau-beaute.co.th#MultiLevelBrightening #ConcentratedBrighteningSerum #UVProtectiveCream#CledePeauBeauteThailand @CledePeauBeaute