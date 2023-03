‘มาริโอ้-เก้า สุภัสสรา’ กับลุคหรู ร่วมงาน ลองจินส์ เพรส มีตติ้ง 2023 เปิดตัวคอลเลกชั่นนาฬิการุ่นใหม่ Longines Pilot Majetek ครั้งแรกในเมืองไทย

สวยหล่อ จัดเต็ม สมเป็นเฟรนด์ ออฟ ลองจินส์ของประเทศไทยและผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยสไตล์คลาสสิกที่สะท้อนความสง่างาม อวดลุคสุดหรูร่วมงาน ลองจินส์ เพรส มีตติ้ง 2023 เปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ Longines Pilot Majetek ที่นำมาจัดแสดงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเมืองไทย พร้อมร่วมดินเนอร์ในโอกาสเฉลิมฉลองเรือนเวลาลองจินส์ที่มีมายาวนานกว่า 190 ปี และยังคงมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมย์อันแน่วแน่ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ณ โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya Riverงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก แมทธิอาส เบรสชัน (Matthias Breschan) ประธานกรรมการบริหารของลองจินส์ บินตรงมาร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมพาชมพื้นที่การจัดแสดงนาฬิการุ่นใหม่ประจำปี 2023 ของลองจินส์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “New Horizons to Conquer” ผ่านคอลเลกชั่นนาฬิการุ่นใหม่อย่าง Longines Pilot Majetek และอีกหลากหลายคอลเลกชั่นพิเศษส่งตรงมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่นำมาโชว์ที่งานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งล้วนสะท้อนบุคลิกอันหรูหรา ไร้กาลเวลา และเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การออกแบบ รวมทั้งมีกลไกล้ำยุคที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์สง่างามดังสโลแกนที่ว่า “Elegance is an attitude”ซึ่งในงาน หนุ่มโอ้ มาในลุคหนุ่มมาดเนี้ยบ ที่คอมพลีทลุคด้วยนาฬิกาจากคอลเลกชั่นยอดนิยมของลองจินส์อย่าง Longines Spirit Zulu Time อันเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในความท้าทาย เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่ง นักบุกเบิกเช่นเดียวกับมาริโอ้ เข้ากันกับ เก้า-สุภัสสรา ที่สวมเดรสสีดำเรียบหรูและนาฬิกาเรือนโปรดจากคอลเลกชั่น The Longines Master Collection ประดับด้วยเพชร 12 เม็ด เชื่อมกับสายสแตนเลสสตีล สะท้อนความอ่อนโยนและสง่างามบนข้อมือของสาวเก้าในฐานะเฟรนด์ ออฟ ลองจินส์ของประเทศไทยได้อย่างดีคุณสามารถเป็นเจ้าของ นาฬิกาลองจินส์ ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป หรือทางออนไลน์ที่ Longines Official Store @Lazada และ @Shopee สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.longines.co.th, http://www.facebook.com/LonginesTH และ Line official : @Longines_th