เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้หญิง ในวันสตรีสากล กับกิจกรรม “Major International Women’s Day 2023”

ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมขับเคลื่อนพลังบวกให้ผู้หญิงทุกคน ด้วยการมอบสิทธิพิเศษดี ๆ สำหรับผู้หญิงในวันสตรีสากล 8 มีนาคมนี้ กับกิจกรรมผู้หญิงดูหนังเพียง 69 บาท จำนวน 30,000 สิทธิ์ และผู้หญิงที่เป็นสมาชิกบัตร M GEN รับฟรี! น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว จำนวน 5,000 สิทธิ์ สำหรับผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นสมาชิกบัตร M GEN Next รับสิทธิพิเศษ... สมัครสมาชิกบัตรฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม 2566 จำนวน 5,000 สิทธ์ เช่นกัน โดยสามารถกดรับสิทธิ์สมัครฟรี ได้ที่ Line @ Majorgroup พิมพ์ Movie Club แล้วกดรับคูปองผ่านทาง Movie Clubสำหรับภาพยนตร์ที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนสิทธิพิเศษในวันสตรีสากล ผู้หญิง...ดูหนังเพียง 69 บาท มีหลากหลายเรื่องให้เลือกชม ดังนี้ เธอกับฉันกับฉัน, The Point Men ( ล็อคเป้าตาย ค่าไถ่หยุดโลก), Detective Conan : Episode of Ai Haibara (ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน : จุดเริ่มต้นของไฮบาระ ไอ ปริศนารถด่วนทมิฬ), Parallel World Part 1 ( ถึงเธอทุกคน ที่ผมรัก), Step Up to Runway (ปลายทางฝัน ฉันมีเธอ)กิจกรรมดี ๆ ในวันสตรีสากล 8 มีนาคมนี้ ผู้หญิงทุกคนไม่ควรพลาด! สามารถรับสิทธิ์พิเศษเพียงแสดงบัตรประชาชนที่จุดบริการ M Corner ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ รับสลิปเพื่อนำไปใช้สิทธิ์และชำระค่าตั๋วหนังเพียง 69 บาท ที่ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-ticket สำหรับที่นั่งปกติ, ที่นั่งฮันนีมูน ในระบบปกติโรงปกติ