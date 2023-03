“แก้มบุ๋ม” ควง “พีท” ออกงาน Grand opening ศูนย์ Kasemrad Plastic Surgery By Bujeong”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ อาคาร C ชั้น G โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลผนึกกำลัง พูจองคลินิก จัดงานเปิดศูนย์ศัลยกรรมความงามสุดอลังกาล กับงาน Grand opening ศูนย์ Kasemrad Plastic Surgery By Bujeong โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกมาตรฐานการทำศัลยกรรมความงามให้ปลอดภัยให้ผู้รับบริการตระหนักถึงการทำศัลยกรรมโดยแพทย์เฉพาะทางในสถานพยาบาลที่มาตราฐานศัลยกรรมความงาม ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือน่ากลัวอีกต่อไป พร้อมทั้งชูจุดเด่นของศูนย์เรื่องเทคนิค RE-FACE Scarless Surgery ในงานพบกับ “แก้มบุ๋ม-ปรียาดา สิทธาไชย” พรีเซ็นเตอร์ของพูจองคลีนิคและ “พีท-กันตพร หาญพาณิชย์”กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และ “คุณนพรัต ภัธยนันท์”ประธานกรรมการบริหารบริษัท พูจอง มาร่วมเป็นเกียรติในงานนี้“พีท-กันตพร หาญพาณิชย์” กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)เผยถึงงาน Grand opening ศูนย์ Kasemrad Plastic Surgery By Bujeongว่า “ปัจจุบันตลาดเสริมความงามมีแนวโน้มการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งช่วงโควิด ตลาดเสริมความงามเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกได้ว่าตกน้อยมากๆโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จึงเล็งเห็นว่าการเปิดศูนย์ศัลยกรรมครั้งนี้ ที่มีเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยครบวงจร ดังนั้นหลังจากมีการเปิดประเทศ และผู้คนปรับตัวจากโควิดได้แล้ว นอกจากนี้เราเข้าสู่ยุคเบบี้บูมเมอร์ซึ่ง คนส่วนใหญ่ต้องการดูแลตัวเองให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้น ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ตลาดสุขภาพก็โตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน นวตกรรมความงามออกมาอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นครับ”“นพรัต ภัธยนันท์”ประธานกรรมการบริหารบริษัท พูจอง จำกัด เปิดเผยถึงนวัตกรรมของศูนย์ Kasemrad Plastic Surgery By Bujeongที่น่าสนใจและเป็นจุดเด่นว่า “ถ้าพูดถึงจุดเด่นของเราคงจะเป็นเรื่องของทีมแพทย์ของเราที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ทั้งในด้านการทำศัลยกรรมและหัตถการ ทีมแพทย์ของเรามีเทคนิคในการทำ ศัลยกรรมที่โดดเด่นเรื่องของแผล ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่คนส่วนใหญ่กังวลคุณหมอเก่งมากในเรื่องของการเนรมิตความสวยบวกกับเทคนิคในการทำศัลยกรรมที่ซ่อนแผลของคุณหมอถือเป็นจุดเด่นส่วนฝั่งหัตถการก็ไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์ โบท็อค ทีมแพทย์ของเราได้รับรางวัลการันตี เป็นโค้ชเทรนเนอร์ด้วยนะคะ”ด้าน “แก้มบุ๋ม-ปรียาดา” กล่าวถึงการที่รับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ของพูจองคลีนิคว่า “แก้มบุ๋มดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ ที่ทางพูจองได้ให้โอกาสแก้มบุ๋มในครั้งนี้ ให้แก้มบุ๋มได้มาเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลตัวเอง และแก้มบุ๋มเป็นคนที่ไม่ได้อายที่จะออกมาบอกว่า ฉันทำศัลยกรรมนะ ฉันฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์มานะ เพราะสุดท้ายทำแล้วคือสวย ทำแล้วทำให้เรามั่นใจในการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตทุกอย่าง ต้องขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล และพูจองคลีนิคมากนะคะ ที่เห็นศักยภาพในตัวของแก้มบุ๋ม”ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและติดตามความเคลื่อนไหวของศูนย์ Kasemrad Plastic Surgery By Bujeongได้ที่ เฟสบุ๊ค : Kasemrad Plastic Surgery FB id : kasemradsurgeryhttps://www.facebook.com/kasemradsurgeryLINE Official Account, Line id : @kasemradsurgeryInstagram : Kasemrad Plastic Surgery, IG user : kasemradsurgeryTiktok : Kasemrad Plastic Surgery, Tiktok user : @kasemradsurgeryและสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์: 061-0422999