The First Slam Dunk สร้างสถิติใหม่ในเกาหลี

ข่าวบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ขายตั๋วในเกาหลีได้ 3.82 ล้านใบ ทำลายสถิติเดิมของของไปเรียบร้อยแล้วกำกับโดยผู้เขียนการ์ตูนต้นฉบับ และอำนวยการสร้างโดยซึ่ง The First Slam Dunk ไม่เพียงเป็นอนิเมชั่นญี่ปุ่นที่ทำรายได้ในเกาหลีใต้สูงที่สุดเท่านั้น แต่ยังเป็นหนังญี่ปุ่นที่ทำรายได้สูงที่สุดในเกาหลีด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมทั้งในญี่ปุ่นและเกาหลี และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Animation of the Year ในพิธีมอบรางวัล Japan Academy Film Prize Association ประจำปีครั้งที่ 46 ความสำเร็จของ The First Slam Dunk เป็นข้อพิสูจน์ถึงความนิยมที่ยั่งยืนของแฟรนไชส์ Slam Dunk และคาดว่าจะปูทางไปสู่โปรเจ็กต์ในอนาคตขณะที่ในประเทศญี่ปุ่นหนังทำเงินไปแล้ว 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ