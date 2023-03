"แพรววา AF8" แฮปปี้แล้วหลังทุกข์กว่า 10 ป่ ขึ้นเขียงแก้ปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อย

ศัลยกรรมผิดชีวิตเปลี่ยนเผยประสบการณ์ทำศัลยกรรมหน้าอกครั้งแรกไม่สวยดั่งใจหน้าอกไหลมาอยู่ข้างจั๊กกะแร้ ทำให้ตนขาดความมั่นใจมากว่า 10 ปี วันนี้ตัดสินใจแก้หน้าอกใหม่ ได้แห่ง The SiB Plastic Surgery ปั้นจนสวยสมใจ เตรียมตัวออกซิงเกิ้ลกับไตรโทนสตูดิโอ"ตอนนี้แก้หน้าอกเรียบร้อย เทคนิค Brabie Breast สวยงาม ขนาดไซส์พอดีตัว คุณหมอดารินทร์ ม่วงไทย The SiB Plastic Surgery เก่งมาก ทำให้เรากลับมามีความมั่นใจในตัวเองอีกครั้งก่อนหน้านี้เคยพลาดทำศัลยกรรมหน้าอก ปรากฎว่านมไหลมาอยู่ตรงจั๊กกะแร้ข้างขวาเวลานอน ซึ่งมันไหลน่าเกลียดมาก บอกตามตรงอายแฟนมาก อายเพื่อนๆมาก ขาดความมั่นใจในตัวเองไปเลย 10 ปี ใส่เสื้อผ้าโชว์เซ็กซี่ก็ไม่มีความมั่นใจ ทุกข์ทรมานใจมาก จนต้องทำใจว่าชั่งมัน ถึงเวลาค่อยแก้ใหม่โชคดีคุณหมอดารินทร์ ม่วงไทย ท่านเป็นอาจารย์แพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมแก้ให้ใหม่ วันที่เข้าไปพบคุณหมอ ไม่รู้จะตะลึงกับอะไรก่อน คลินิกใหญ่มาก สะอาดหรูหรา ห้องผ่าตัดระดับโรงพยาบาล ไม่ผิดหวังที่เลือก The SiB Plastic Surgery คุณหมอให้ข้อมูล และคำปรึกษาได้ละเอียด คุณหมอมีเทคนิค Brabie Breast และเทคนิค Hybrid breast เป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอ และที่สำคัญแผลเป็นน้อยที่สุดจนแทบไม่เห็น ปลื้มสุดๆ ตอนนี้สวยมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมออกเฉิดฉายเตรียมออกซิงเกิ้ลใหม่?"มันเป็นจังหวะพอดีที่ตอนนี้ได้คุยงานกับพี่โทน ไตรโทนสตูดิโอ ทำซิงเกิ้ลใหม่ อยู่ในช่วงคุยงานกันว่าจะทำแนวเพลงแบบไหนดี ให้เข้ากับยุคสมัยและอะไรอีกหลายๆ อย่างซึ่งโชคดีมากที่พี่โทนให้เราได้เลือกแนวเพลงที่เป็นตัวเรามากที่สุด"ทำหน้าอกใหม่เพื่อเตรียมออกซิงเกิ้ล?"มันเป็นจังหวะพอดีมากกว่า พอแพรวาได้ร่วมงานกับไตรโทนสตูดิโอ ไปเล่นมิวสิคให้เอรีน ไตรโทน ได้เจอพี่เดซี่ ซึ่งดูแลด้านพีอาร์ให้กับค่ายเพลง พี่เดซี่ชวนสนใจแก้หน้าอกไหม คุณหมอดารินทร์ ม่วงไทย The SiB Plastic Surgery เก่งมากนะ ดารา นางงาม มาแก้หน้าอกที่นี่หลายคน จังหวะเราก็มีปัญหาหน้าอกไหลมานาน จึงตัดสินใจแก้หน้าอก ส่วนเพลงเราคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้ว"เห็นช่วงหลังๆ หันไปเป็นดารานักแสดงซะนาน ทั้งๆ ที่เกิดจากเวที AF?"ตอนนั้นก็เคยออกซิงเกิ้ลเพลง แต่มันไม่ปัง เราไม่ใช่ลูกรัก เราไม่มีใครคอยผลักดัน พอมีโอกาสเข้าช่อง7 ก็เลยไปเล่นละคร แต่ตอนนี้หมดสัญญากับช่อง7 ก็เลยออกมาทำเพลง (หัวเราะ)"ไม่สนใจประกวดนางงามบ้างเหรอ?"ไม่เลย ไม่เคยคิด แต่มีคนชวนเยอะมาก หุ่นก็ดี สูงผิวแทน ภาษาได้ ทำไมไม่ลงประกวดนางงาม ก็เราไม่ชอบไงเลยปฏิเสธไปหมด เราชอบการแสดง เราชอบร้องเพลง ทำในสิ่งที่ตัวเองรักดีกว่าสิ่งที่อยากเตือนสำหรับคนที่อยากทำศัลยกรรม?"ลงทุนกับตัวเอง ควรจะลงทุนอะไรที่ดีที่สุด จะได้ไม่ต้องมาแก้ทีหลัง งานแก้มันเจ็บ บางคนเห็นแก่ของถูก ซิลิโคนอะไรก็ไม่รู้ใส่ให้เรา ทุกวันนี้มีทั้งหมอปลอม หมอจริง ไม่มีความเชี่ยวชาญ ก่อนทำศัลยกรรมทุกครั้งต้องศึกษา หาข้อมูล เช็คประวัติหมอ สถานที่ตั้ง ความสะอาด และที่สำคัญโรคประจำตัวต่างๆ ต้องบอกหมอก่อนทำการผ่าตัด สุดท้ายแพรต้องขอบคุณ คุณหมอดารินทร์ ม่วงไทย The SiB Plastic Surgery ที่ทำให้แพรรู้สึกความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ การลุงทุนกับตัวเองครั้งนึงควรจะดีไปเลย ไม่งั้นจะได้มาโดนแก้แบบแพร"