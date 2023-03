สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย จับมือ ไอคอนสยาม  และชุมชนเชียงของ จ.เชียงราย เปิดประสบการณ์ศิลปะ “Rivers of Life” ฉลองครบรอบ 190ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย

นักออกแบบกลิ่นจากสหรัฐฯ

ร่วมกับและเปิดประสบการณ์ศิลปะที่จะนำท่านสัมผัสวัฒนธรรมอเมริกัน-ไทย ตลอดจนเรื่องราวแห่งสายน้ำของสองประเทศ แม่โขง-มิสซิสซิปปี นิทรรศการดังกล่าว จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 1-26 มีนาคม นี้ ณ ICONLUXE POP UP SPACE ชั้น 1 ICONSIAM“Rivers of Life” เป็นกิจกรรมปิดท้าย “A Tale of Two Rivers” โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของสถานทูตสหรัฐฯที่ใหญ่ที่สุดในรอบสามปี เมื่อปลายเดือนม.ค. สถานทูตสหรัฐฯได้นำศิลปิน 9 ชีวิตจากสหรัฐฯลงพื้นที่ชุมชนเชียงของ ร่วมกับศิลปินไทย โดยคณะศิลปินได้เรียนรู้จากชุมชน และร่วมสร้างผลงานกับเยาวชนเชียงของ นำเสนอศิลปะร่วมสมัยที่ผสมผสานศาสตร์การเต้น ดนตรีและภาพยนตร์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของสายน้ำ ต่อมาในเดือนก.พ. คณะศิลปินนำเสนอผลงานจัดแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ตลาดชุมชนเชียงของ และไอคอนสยาม ส่วนหนึ่งนิทรรศการครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคุณเอิร์น มนธิการ์ คำออน ศิลปินภาพเคลื่อนไหวชาวไทยรุ่นใหม่ และอเล็กซิส คาร์ล ผู้สร้างภาพยนตร์และศิลปินโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย และเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่เรามีร่วมกันในการรับมือความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและปกป้องลำน้ำ ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางล่องไปในมหานทีทั้งสองขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์อันดื่มด่ำ และประสาทสัมผัสทุกด้านเดินทางข้ามมิติเวลานำท่านรู้จักวัฒนธรรมอเมริกัน-ไทย ตลอดจนเรื่องราวแห่งสายน้ำของทั้ง 2 ประเทศ ร่วมชื่นชมกลิ่นดอกไม้พืชพันธุ์จากมิสซิสซิปปีและแม่น้ำโขง ในงานนิทรรศการ “Rivers of Life : An Art Experience สายน้ำ ผู้คน ชุมชน ชีวิต” ตั้งแต่วันนี้ -26 มีนาคม 2566 ณ ICONLUXE Pop Up Space ชั้น 1 ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ https://www.iconsiam.com