“Wink White x 3rd Davika Presenter” คว้าตัว “ใหม่ ดาวิกา” ร่วมงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บรรยากาศภายในงาน “Wink White x 3rd Davika Presenter” อบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของสถานที่ในการจัดงาน ทั้งซีอีโอ พรีเซ็นเตอร์ และเหล่าตัวแทน ได้มาร่วมพูดคุยถึงทิศทางก็ทำงานของแบรนด์ Wink White ในปี 2023 และเทคนิคการดูแลสุขภาพผิวของ ใหม่ ดาวิกา กับผลิตภัณฑ์ W Collagen Plus แถมงานนี้สาวใหม่ ดาวิกา ยังได้สร้างสีสันบนเวทีด้วยการเล่นเกมกับเหล่าตัวแทน ถ่ายรูป และร้องเพลงฮอตของตัวเอง "ชอบปะเนี่ย" ให้ทุกๆ คนในงานได้สนุกสนานกันอีกด้วยงานนี้ทาง CEO สุดแซ่บ “แป้ง ขวัญชนก” เผยว่า “ดีใจมากๆ ค่ะ ที่ทางน้องใหม่ ดาวิกา ยังได้อยู่กับครอบครัว Wink White ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่ 3 น้องใหม่เป็นนางเอกที่ทำงานเป็นมืออาชีพมากๆ ไม่แปลกใจเลยที่ทำไมถึงมีแต่คนรักน้องใหม่ เพราะตัวแป้งเองพอได้มาทำงานด้วยกัน แป้งก็หลงรักน้องใหม่ แล้วตัวของน้องใหม่เองก็ตอบโจทย์กับ W Collagen Plus ของทาง Wink White มากๆ ยอดขายตลอดทั้ง 2 ปีที่ผ่านมา ก็คือปังมาก และแป้งเชื่อว่าปีที่ 3 จะปังๆๆ ไม่แพ้กันแน่นอนค่ะ”ทางด้านนางเอกสาว “ใหม่ ดาวิกา” เผยว่า “ตัวใหม่ทำงานกับแบรนด์ Wink White มาปีนี้ขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว ขอบคุณทางคุณแป้งที่ให้โอกาสดีๆ และมอบสิ่งดีๆ ให้กับตัวใหม่ ดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Wink White เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักสำหรับใหม่มาเสมอ ตอนนี้บอกเลยว่าขาด W Collagen Plus ไม่ได้แล้ว ต้องมีติดกระเป๋าไว้ เพราะตัวใหม่ดื่มทุกวัน เรื่องสุขภาพผิวที่ใสขึ้น ใหม่ยกให้กับ W Collagen Plus คือที่หนึ่งในใจของดาวิเลยค่ะ”