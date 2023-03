“ขวัญ อุษามณี” ฉลองวันเกิดเรียบง่ายพร้อมหน้าครอบครัวที่ออสเตรเลีย

เป็นทริปดีต่อใจสุดๆเมื่อ “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์” ควงคุณแม่ไปเที่ยวออสเตรเลีย เพื่อเยี่ยมพี่สาวและหลานสาว งานนี้จึงได้เห็นบรรยากาศแห่งความสุขของครอบครัว ไวทยานนท์ ที่ได้อยู่กันแบบพร้อมหน้า และที่สำคัญยังตรงกับวันเกิดของนางเอกสาว ( 3 มี.ค. ) โดยปีนี้อายุครบ 35 ปีแล้ว ทั้งแม่และพี่สาวจึงหอบเค้กและแชมเปญมาเซอร์ไพรส์ให้ถึงเตียง อวดลุคหน้าสด สวยแบบเรียลๆกันไปเลย เรียกได้ว่างานนี้เจ้าตัวอิ่มใจถึงขั้นเขียนแคปชันว่า“ ❤️ Our family❤️ plz stay with me forever. i'll too. love you all 📸 MY BIG BROTHER 💋....วันหลังจะมาบนเตียงช่วยบอกให้แต่งหน้านอนรอไว้เลย 😝 รอไปรับหลานแล้ววววว น้าพร้อมมากคร้า 👠👠👠”นอกจากนั้นแฟนๆและเพืื่อนในวงการก็ได้เข้ามาอวยพรวันเกิดให้เจ้าตัวกันอีกเพียบ