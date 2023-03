“ไฮโซผิง” ดึงดาวดัง ซาร่า ,แพท , มิ้วกี้ , โก้ , ดีเจมะตูม ดูดวงกับมะตีตี้

หลังโควิดผ่อนคลาย พม่าเปิดประเทศแล้ว ไฮโซสายบุญเจ้าของน้องอ้อยลูกเทพ เผยว่าคนสนใจเยอะมากๆ ที่จะไปดูดวงกับมะตีตี้ มีทักๆ แชตไลน์มา หรือโทร.หาตลอดๆ บางวันแชตไลน์เข้ามาเยอะ ไลน์แตกตอบไม่ทันเลยฯลฯ และคนดังอีกหลายคน ที่ผิงพาพวกไปดูดวงเอง แต่ละคนได้รับคำตอบ ได้รับคำแนะนำชี้แนะในการใช้ชีวิต รู้เส้นทางชีวิตล่วงหน้า จะได้มีสติเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะซาร่า ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องการดูดวงเลย หลังดูดวงจบ ยังต้องอึ้งช็อก ต้องร้องไห้ออกมาเลย ว่าทำไมหมอดูมะตีตี้ ถึงได้รู้หลายๆ เรื่องลึกๆ ได้ขนาดนี้!แพท ณปภา ,มิวกี้ ,ดีเจมะตูม ,โก้ ธีรศักดิ์ ฯลฯ ก็พูดคล้ายๆ กัน หมอดูมะตีตี้ รู้หลายเรื่องในอดีตได้ยังไง ทำไมรู้ละเอียดขนาดนี้ ส่วนเรื่องในอนาคต ก็ต้องรอดูกันต่อไปหรือสองนักธุรกิจใหญ่จากอุดรธานี ที่เพิ่งเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก เพิ่งทำพาสปอร์ตครั้งแรก ก็ตั้งใจเจาะจงที่จะเดินทางไปดูดวงกับผิง หลังดูดวงกับมะตีตี้ สองนักธุรกิจก็ขนลุกทั่วร่าง ยังอึ้งทึ่งไม่หาย ว่าทำไมหมอดูมะตีตี้ รู้เรื่องลึกได้ตรงได้แม่นขนาดนี้“จริงๆ เรื่องเงินไม่ได้ใช่ประเด็นหลักเลย ในการดูดวง ผิงแค่เป็นคนเชื่อมให้เขาได้ดูดวงกัน ก็เท่านั้นเอง เพราะผิงมีหลายธุรกิจให้ทำอยู่แล้ว ได้เงินเยอะกว่านี้ด้วย แต่ที่เราได้ทำๆ ตรงนี้ เพราะเชื่อว่าได้เป็นคนที่ถูกเลือกแล้ว ให้เป็นตัวเชื่อมให้คน ได้ไปดูดวงกับมะตีตี้ ที่พม่า อีกอย่างผิงก็ทำมานานหลายปีแล้ว ตั้งแต่หมอดูอีที ET ยังมีชีวิตจนเสียไป จนกระทั่งมะตีตี้ ได้มารับช่วงดูดวงต่อ ตอนนี้มีดารา คนดังหลายคนอยากจะให้ผิงพาไปดูดวงกับมะตีตี้ ซึ่งผิงจะหาน้องอ้อย ตุ๊กตาลูกเทพไปด้วยตลอด ดาราก็ชอบมาหยอกมาเล่นกับน้องอ้อยคนรวยๆ หลายคนจองคิวมาที่ผิง บางคนก็คิวไม่ตรงกับหมอดูมะตีตี้ คิวดูดวงไม่ตรงกันสักที ก็ไม่ได้ไปดู แต่ถึงที่สุด ถ้าใครจองมา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เราก็ต้องหาคิวมาให้ได้ ถึงแม้คิวในแต่ละเดือน จะมีน้อยก็ตามค่ะผิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มะตีตี้ ดูดวงแม่นแบบนั้น ได้ยังไง ดูดวงผ่านมิติไหน มีหลายคนช็อก ร้องไห้แล้วร้องไห้อีก! เป็นลมก็มีค่ะ หลังจากได้ฟังคำทำนายจากมะตีตี้ หรือมีดีใจที่ในอนาคต จะมีสิ่งดีๆ เข้ามา หรือโล่งใจได้รู้อะไรล่วงหน้า จะได้ตั้งรับ กับปัญหา หาวิธีผ่อนหนักให้เป็นเบา เพราะมะตีตี้ก็จะแนะวิธีแก้ให้ด้วยค่ะ”คุ้นหน้าคุ้นชื่อ รู้จักกันมานานกับ ไฮโซสายบุญ ผิง สุภาวดี เป็นตัวแม่ตัวจริง ในการรับซื้อให้ราคาดีกับ นาฬิกาแบรนด์หรู Rolex , Patek Philippe พร้อมกระเป๋า Hermès และพวก Luxury Brand แบรนด์เนมหรูต่างๆ อีกด้วยล่าสุด! ไฮโซสายบุญ ผิง สุภาวดี ก็เตรียมบินไปร่วมงานบุญใหญ่มากๆ 1 ปีมีครั้งเดียวที่อินเดีย โครงการบรรพชาสามเณร บวชเณรอินเดีย ร่วมกับมูลนิธิ กล้าธรรม Foundation of The Dhamma Sapling นครศรีธรรมราช โดยพระณรงค์ หรือ พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส)โครงการบรรพชาสามเณร บวชเณรอินเดีย จัดทำขึ้นเนื่องในบุญใหญ่ วันมาฆบูชา รุ่นที่ 5 จำนวน 300 รูประหว่าง 3-12 มีนาคม 2566 นี้ที่วัด ไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย โดยที่ผ่านมา การบวชเณรเด็กอินเดีย ผิง สุภาวดี ก็บินๆ ไปอินเดียหลายครั้ง กับหลายงานบุญใหญ่ หรืองานบุญต่างๆ ที่ไทย ก็ขยันไปร่วมทำบุญตลอด จนทำให้ผิง สุภาวดี ได้รับฉายาว่า ไฮโซสายบุญคิวมีน้อย! ต้องรีบจองด่วน! จองคิวดูดวงกับมะตีตี้ ที่เมืองย่างกุ้ง พม่า หมอดูดังระดับโลก Line แอดไลน์ด่วน @khunphing หรือ @nongaoy โทร 094-567-8910IG ไอจี : khinphing2012ติ๊กต๊อก TikTok : @khunphing