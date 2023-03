“หนึ่ง รณภร” บาร์เทนเดอร์ระดับโลก ยกเครื่องดื่มคือศิลปะจากฝีมือ “ศิลปิน”

รายการ “DNA TALK บุกคนต้นแบบ” ในวันอาทิตย์นี้ (5 มี.ค.) พิธีกร ได๋-ไดอาน่า จงจินตนาการ พาผู้ชมไปบุกค้นหาดีเอ็นเอแห่งความสำเร็จ กับบาร์เทนเดอร์สายเลือดไทยระดับเวิลด์คลาส หนึ่ง-รณภร คณิวิชาภรณ์ เจ้าของร้าน มหานิยม ย่านสี่พระยา มาเปิดใจเจาะลึกจุดเปลี่ยนสร้างความสำเร็จ จากอดีตศิลปินบอยแบนด์วง 3 Plus One สมัย Y2K สู่ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการบาร์และการเสิร์ฟเครื่องดื่มที่ชาวต่างชาติยอมรับ ด้วยดีกรีอดีตแชมป์การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ระดับโลก Bacardi Legacy Cocktail Competition 2019 โดย หนึ่ง-รณภร ได้แชร์รายละเอียดอาชีพบาร์เทนเดอร์ในไทย สู่หัวใจของการเสิร์ฟเครื่องดื่มที่มักถูกตีความผิดไป“อาชีพบาร์เทนเดอร์คือศิลปิน เครื่องดื่มคืองานศิลปะ หลายคนอาจจะคิดว่าแค่มายืนชงเหล้าแค่นั้น แต่ดีเทลมีมากกว่านั้นมาก ทำยังไงให้คนที่มาบาร์ได้เอ็นจอย มีความสุข และได้ลิ้มรสชาติที่ดีกลับไป แต่สังคมมักจะตีความว่าเป็นอาชีพเกี่ยวกับสุรา ถูกมองว่าเป็นคนทำงานกลางคืน ปัจจุบันยังคงมีค่านิยมแบบนี้อยู่ แต่เราคิดว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ เจนใหม่ มันมีการเปิดรับมากขึ้น ซึ่งทั่วโลกการได้เป็นบาร์เทนเดอร์เหมือนกับการเป็นเชฟทำอาหารเป็นผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต่างกับสตาร์คนหนึ่งเลยครับ เราเข้าใจนะเพราะค็อกเทลไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยมาตั้งแต่ต้น กว่าเราจะเจอตัวตนในสิ่งที่เรารักก็ในวัย 33 ปีแล้ว เพราะจำได้ช่วงอายุ 20 ปี ลองทำมาหลายอย่างจริงๆ แต่ก็มีแพสชั่นกับบาร์เทนเดอร์มากที่สุดจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นพิธีกรงานแข่งประกวดระดับโลกของ Bacardi ที่ คลุกคลีอยู่หลายปี จนต้องขอลงแข่งเอง แต่ได้แชมป์มา แล้วยังไงต่อ เพราะปีถัดก็ต้องมีแชมป์ใหม่มาอยู่ดี ผมเลยเอาดีกรีและประสบการณ์ตรงนี้ไปพัฒนา ใช้เป็นพรแสวง เรียนรู้ ใส่ใจ ใช้เสน่ห์ จากหลาย ๆ ประเทศแล้วมาเปิดเป็นบาร์ มหานิยม ดีกว่า เราเป็นบาร์ที่โฟกัสและเอ็นจอยกับรสชาติ ไม่ใช่ดื่มเพื่อเมาจนขนาดสติ คนที่มาร้านเราก็จะมีรสนิยมแตกต่างกันไป อยากให้เราดีไซน์เครื่องดื่มที่จะเปลี่ยนวันแย่ ๆ วันนั้นของเขาให้สดใสอีกครั้งครับ”ฝีมือฉมังเข้าขั้นจนไปเป็นที่ปรึกษาเบื้องหลังคนสำคัญ ในภาพยนตร์ One for the road วันสุดท้าย ก่อนบายเธอภาพยนตร์โกอินเตอร์ของไทยที่ได้บาร์เทนเดอร์ หนึ่ง-รณภร มาดีไซน์เครื่องดื่มให้ เรื่องราวจะเข้มข้นแค่ไหน รับชมเต็ม ๆ ได้ในรายการ “DNA TALK บุกคนต้นแบบ” วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคมนี้ เวลา 17.30 น. ทางช่อง MONO29