“โมโนแมกซ์” เสิร์ฟหนังรักชาติฟอร์มยักษ์!!! “อู๋จิง-อี้หยางเชียนชี” นำแสดง “ยุทธการยึดสมรภูมิเดือด 1”

คอหนังแดนมังกรเตรียมเฮ!!! ล่าสุด "MONOMAX" (โมโนแมกซ์) สุดยอดหนังดีซีรีส์ดังพากย์ไทยครบทุกเรื่อง จัดหนังรักชาติฟอร์มยักษ์ เรื่อง "ยุทธการยึดสมรภูมิเดือด 1" (The Battle at Lake Changjin 1) ลงจอให้รับชมอย่างจุใจ สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ การันตีคุณภาพด้วยการกวาดรายได้กว่า 6,000 ล้านหยวน พร้อมขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดของประเทศจีนไปเรียบร้อย โดยกว่าจะมีวันนี้หนังเรื่องนี้ต้องผ่านอุปสรรคคือการระบาดรอบใหม่ของโควิด19 ทำให้หนังต้องเลื่อนฉาย ในที่สุดเรื่องนี้ประสบความสำเร็จถล่มทลาย เพราะเป็นหนังรักชาติที่ถ่ายทอดเรื่องราวสงครามต่อต้านการรุกรานของสหรัฐฯ และช่วยเหลือเกาหลี (War to Resist US Aggression and Aid Korea) ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยมีใครนำมาทำเป็นภาพยนตร์หรือละครมาก่อน ซึ่งได้นักแสดง "อู๋จิง" และ "อี้หยางเชียนชี" สองนักแสดงวัยรุ่นยืนหนึ่งของจีน และเป็นไอดอลสมบูรณ์แบบทั้งหน้าจอและหลังจอ จึงไม่แปลกใจหนังเรื่องนี้โดนใจคนจีนแทบทุกรุ่น และขึ้นเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกแห่งปี 2021ด้วยสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวในปี 1950 กองทัพสหรัฐฯ ได้ประกาศสงครามกับประเทศเกาหลีเหนือโดยการทิ้งบอมบ์ใส่ข้าศึกแบบปูพรม และกองทัพสหรัฐฯ ยังได้สะสมกำลังพลบริเวณคาบสมุทรเกาหลีเพื่อเคลื่อนพลข้ามเส้นขนานที่ 38 ซึ่งเป็นบริเวณชายแดนของสาธารณรัฐจีน ทำให้ผู้นำเหมาเจ๋อตุงได้ตัดสินใจส่งกองทัพเข้าช่วยเกาหลีเหนือที่เป็นพันธมิตรกันในขณะนั้น โดยหนึ่งในแผนการรบคือการส่งกองทัพน้อยที่ 9 มายังแนวรบตะวันออกแถวทะเลสาบฉางจิน เพื่อขัดขวางกองกำลังของข้าศึก ทำให้ อู่เชียนหลี่ (อู๋จิง) ผู้บังคับกองร้อยเจ็ดภายใต้สังกัดกองทัพน้อยที่ 9 ต้องยกเลิกการลาราชการเดินทางกลับจากบ้านเกิดเพื่อร่วมสงคราม โดยที่ อู่ว่านหลี่ (อี้หยางเชียนซี) น้องชายคนสุดท้องได้แอบตามมายังกองร้อยเจ็ดเพื่อร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่ชาย ท่ามกลางศึกสงครามที่มีความมั่นคงของชาติเป็นเดิมพัน เหล่าทหารต่างต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย สุดท้ายแล้วชัยชนะในยุทธภูมิทะเลสาบฉางจินจะตกเป็นของใคร?