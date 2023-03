แพนทีนเปิดตัว Spokesperson คนล่าสุด “แจ็คสัน หวัง” กรี้ดสนั่นไทม์ไลน์

แพนทีน ไทยแลนด์ เปิดตัวซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนั่งแท่น Spokesperson ของแพนทีน ไทยแลนด์ พร้อมเผยภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ในแคมเปญ It’s not Luck, It’s PANTENE. ผมสวยได้อย่างหวังกับแพนทีน บอกเล่าเส้นทางความสำเร็จที่ต้องผ่านความพยายามและการฝ่าฟันอุปสรรค เช่นเดียวกับเส้นผมที่ไม่ว่าจะผ่านอะไรมาก็สามารถฟื้นกลับมาสวยได้แบบไม่ต้องพึ่งโชคด้วยแพนทีน งานนี้จุดกระแส #แพนทีนมีหวัง เรียกเสียง กรี้ดสนั่นโลกออนไลน์ กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์หลังปล่อยผลงานออกมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงขึ้นแท่นนักร้องซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไปแล้ว สำหรับ แจ็คสัน หวัง ที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็กลายเป็นกระแสไปทุกเรื่อง ทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดุดันเต็มไปด้วยเสน่ห์ร้อนแรง หรือการเทคแคร์แฟนคลับที่ใส่ใจเป็นพิเศษ ล่าสุดแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผมระดับโลกอย่าง “แพนทีน” ก็ได้พาพี่แจ็คมาสร้างกระแสอีกครั้งในฐานะ Spokesperson คนล่าสุด ถ่ายทอดเรื่องราว It’s not Luck, It’s PANTENE. ผ่านภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ที่เล่าเรื่องราวการทำงานในฐานะศิลปินของแจ็คสัน ผ่านทั้งการสร้างสรรค์งานเพลง การฝึกร้อง การซ้อมเต้นอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดพัก เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความโชคดีแต่มาจากความพยายามและการลงมือทำของตัวเอง แน่นอนว่าการทำงานในฐานะศิลปินจำเป็นต้องผ่านการเปลี่ยนลุค เปลี่ยนสีผม ดัด ไดร์ จนเส้นผมที่เคยแข็งแรงก็เริ่มแห้งเสียและชี้ฟู เมื่อร่างกายและเส้นผมเริ่มแสดงอาการเหนื่อยล้า กำลังใจจากแฟนคลับก็ทำให้แจ็คสันลุกขึ้นมาสู้ต่อ ส่วนแพนทีนก็ทำให้เส้นผมกลับมาแข็งแรง มีสุขภาพดีได้ด้วยเทคโนโลยี ไมโคร โปร-วิตามิน ที่ฟื้นบำรุงจากภายใน จบด้วยข้อความคมๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน “I wish I had luck, but it’s not luck that brought me here. เชื่อในสิ่งที่ทำ และไม่กลัวที่จะพัง It’s not luck, it’s Pantene.”แจ็คสัน หวัง Spokesperson ของแพนทีน ไทยแลนด์ เล่าว่า “ผมผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมาย ทั้งการเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติ ศิลปินกลุ่ม ศิลปินเดี่ยว จนมาถึงวันนี้ สิ่งที่ผมยึดมั่นจึงเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจลงมือทำกับภารกิจที่อยู่ข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง”แจ็คสัน เล่าต่อไปว่า “ผมเคยเป็นคนที่ละเลยกับการดูแลเส้นผม เพราะคิดว่าหน้าที่การเป็นศิลปินของเราเลี่ยงไม่ได้ที่เส้นผมจะถูกทำร้ายอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการทำสีผม ที่ต้องกัดสีอย่างหนัก การดัด ยืด ไดร์ แต่เมื่อได้มาร่วมงานกับแพนทีน เส้นผมของผมก็มีความหวังครับ เพราะการบำรุงรักษาและฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีที่ซึมลึกถึงแกนผม ทำให้เส้นผมกลับมามีสุขภาพดี แข็งแรงได้เหมือนเดิม ผมสวยได้อย่างหวังกับแพนทีนเลยครับ เช่นเดียวกับ Message ของแคมเปญนี้ ที่สื่อสารว่า It’s not luck, it’s PANTENE. ผมสวยไม่ได้มาด้วยความโชคดี แต่เป็นเพราะการบำรุงรักษาและฟื้นฟูด้วยแพนทีน”“ไม่ใช่แค่เส้นผมนะครับ แต่ผมขอเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนว่าความสำเร็จมาจากความพยายามและลงมือทำของเราครับ ดังนั้นเชื่อในสิ่งที่ทำ ไม่ต้องกลัวที่จะพังนะครับ ให้แพนทีนช่วยเตรียมผมสวยแล้วอีกไม่นานเราจะได้เจอกันแน่นอน ให้ผมสวยพาเรามาเจอกันนะครับ” แจ็คสัน หวัง กล่าวทิ้งท้าย