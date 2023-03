เก็บตกภาพบรรยากาศสุดน่ารัก “ทิฟฟานี่ ยัง”  จัดเต็มแฟนมีตติ้งส่งมอบความสุขเพื่อยองวอนไทย

ผู้จัดในเครือ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) พาควีนสุดฮอตหนึ่งในสมาชิกวง Girls' Generation ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป K-POP ระดับตำนาน มาเสิร์ฟทุกโมเมนต์แห่งความน่ารัก ความสุข สร้างความทรงจำให้ 'ยองวอน' ได้หัวใจพองโต กับงานแฟนมีตติ้งในไทย Tiffany Young Fan meeting in Bangkok 2023 ค่ำคืนสุดพิเศษของการกลับมาเจอแฟน ๆ ชาวไทยในรอบ 3 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี จัดเต็มทั้งร้องเต้น และโชว์บนเวทีเต็มที่ ระบบภาพแสงเสียง ชนิดที่เรียกว่า ละสายตาไม่ได้เลย สมการรอคอย งานนี้เหล่ายองวอนต่างมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษกับทิฟฟานี่จนล้นฮอลล์ บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและความคิดถึงงานนี้บอกเลยว่าแฟนๆ กรี๊ดตั้งแต่บนเวทียังไม่เริ่ม และทันทีที่ภาพ VCR ในอิริยาบถต่างๆ ของทิฟฟานี่ปรากฏขึ้น พร้อมโชว์เพลงแรกเปิดเวทีกันด้วย I Just Wanna Dance เสียงกรี๊ดดังสนั่นของเหล่าแฟนคลับกว่า 3,500 คน ซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีชมพูมาพร้อมแสงระยิบระยับจากแท่งไฟราวกับ“ทะเลสีชมพู” ได้โบกสะบัดแท่งไฟกันเต็มที่ จากนั้นต่อด้วยเพลง Villain, และ Roxie ที่ ทิฟฟานี่ ตั้งใจโชว์จัดเต็มทั้งร้องและเต้นสุดเซ็กซี่ ทำเอาแฟนคลับใจละลายกันแทบจะทุกวินาทีไปเลยกับรอยยิ้มพราวเสน่ห์ที่สาว“ทิฟฟานี่ ยัง” มีให้กับแฟนๆ ตลอด 2 ชั่วโมงครึ่งต่อด้วยช่วงพูดคุยตอบคำถาม สุด Exclusive แบบเป็นกันเอง โดยมี ‘แมทธิว ดีน” มารับหน้าที่พิธีกรเพิ่มสีสันและเสียงหัวเราะ เรียกได้ว่าช่วงพูดคุย เป็นช่วงที่น่ารักและพิเศษมาก โดยทิฟฟานี่ ได้พูดถึงความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่จะมาโชว์ให้แฟนๆ ที่ไทย อยากทำโชว์สนุกๆ ให้ได้ชมกัน และตลอดการตอบคำถาม ต้องยอมรับเลยว่า ทิฟฟานี่ เป็นคนที่มีเอนเนอร์จี้ มีพลังงานบวกเยอะมาก เธอไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค แถมในบางวันที่รู้สึกเหงา ก็ยังจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ โดยคิดว่า วันนี้เหงา เป็นเรื่องปกติ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ดี และนอกจากนี้ยังส่งต่อพลังบวกไปให้แฟนๆ โดยเธอบอกว่าทุกคนสวย ต้องมั่นใจและบอกตัวเองแบบนั้น แถมมีช่วงนึงที่เธอให้แฟนๆ ทุกคน พูดภาษาไทยโดยให้ทุกคนตะโกนว่า “ทิฟฟานี่ สวยมากค่ะ” ซึ่งแฟนๆ ก็ต่างพร้อมใจกันทำตาม เป็นโมเม้นต์ที่น่ารัก น่าเอ็นดูไม่ไหวเลย นอกจากนี้ ช่วงการพูดคุย ยังได้พูดคุยถึงคาแรคเตอร์ต่างๆ ของ ทิฟฟานี่ ช่วงที่รับบท ‘Roxie Hart’ ในบอร์ดเวย์มิวสิคคัลอมตะ ‘Chicago’ ซึ่งเธอบอกว่าการซ้อมละครเวทีเป็นเรื่องที่หนักมาก แถมเปรยๆ ข่าวดีไว้ว่า อาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาใน ‘Chicago’ ซีซั่น 2 ซึ่งก็ต้องรอติดตามกันอีกหนึ่งความสนุกที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานแฟนมีตติ้ง นั่นก็คือ ช่วง Lucky Fan ซึ่ง ทิฟฟานี่ สุ่มเลือกผู้โชคดีเอง ให้มาร่วมกันเล่นเกมส์ “Chubby Bunny” โดยผู้โชคดีทั้ง 7 คน ต้องมาแข่งกันอมมาร์ชเมโลไว้ในปากแล้วพูดคำว่า “Forever Wishing” ให้ยังมีเสียงที่ฟังชัดเจนอยู่ และต่อด้วยเกมส์ “Tiffany Young & Fan Story” ให้ผู้โชคดีแข่งกันเต้น ซึ่งแฟนๆ สู้กันเต็มที่ แต่ก็คุ้มค่ามาก เพราะผู้ชนะจากทั้งสองเกมส์ได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับ”ทิฟฟานี่” แบบใกล้ชิดบนเวที และพูดคุยความรู้สึกกันจนสัมผัสได้ถึงพลังงานดีๆ ที่แฟนคลับและศิลปินส่งต่อถึงกันและกัน โมเม้นต์นั้นบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและซาบซึ้งจากนั้นอำลากันด้วยเพลง “FOREVER 1” เพลงที่ทุกคนรอคอย ซึ่งเมื่อเพลงจบลง “ทิฟฟานี่” ก็ได้บอกแฟนๆ ว่า “Forever Wishing” เป็นคำที่มีความหมายกับเธอมาก และหวังว่าจะมีความหมายกับทุกคนด้วย เธอรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งที่ได้รับความรักจากทุกคน บอกว่าในงานแฟนมีตติ้งวันนี้ เราพูดกันหลายภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ ถึงแม้เราจะใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกัน แต่เราอยู่ด้วยกันมาแล้ว 15 ปี เพราะความรัก ทำให้เราอยู่ด้วยกันตรงนี้ และยังบอกแฟนๆ ว่าวันนี้เธอจะจบงานด้วยความสุขและรอยยิ้ม จะไม่มีน้ำตา แต่พอพูดจบเท่านั้น จอทั้งหมดบนเวทีก็เปิดโปรเจ็กต์เซอร์ไพรส์จากแฟนๆ และบรรยากาศในฮอลล์ ทุกคนชูป้ายที่มีข้อความว่า “Wishing To Be Forever Young1” กลายเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจำจนเจ้าตัวกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ร้องไห้ออกมา และขอบคุณแฟนๆ ที่มอบความรักและซัพพอร์ตมาตลอด สัญญาว่าจะตอบแทนด้วยผลงานดีๆ และจะเป็นคนดี ให้ทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพก่อนลงจากเวทีไปเสียงอังกอร์ดังสนั่นไม่ขาดสาย เรียกให้ ทิฟฟานี่ กลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งในคอสตูมสีชมพูน่ารัก พร้อมเพลง “Lucky like that” ที่ทั้งร้องทั้งเต้น เป็นเพลงส่งท้ายแฟนมีตติ้ง “Tiffany Young Fan meeting in Bangkok 2023” ไปอย่างงดงาม อบอวลด้วยความสนุกเต็มอิ่มทุกโมเมนต์จริงๆงานนี้ผู้จัด “ซีเอ็ม ไลฟ์” บริษัทในเครือ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุนงาน “Tiffany Young Fan meeting in Bangkok 2023” เป็นอย่างดี ด้วยจำนวนผู้เข้าชมกว่า 3,500 คน โดยผู้จัดงานตั้งใจสร้างสรรค์โชว์ให้งดงามและสมบูรณ์แบบ เพื่อมอบความสุข ความประทับใจ และอยู่ในความทรงจำของแฟนๆ ตลอดไป