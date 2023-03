“ตุลย์” อวยพรวันเกิด “มิว” พร้อมแคปชั่น “ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ”

บอกเลยว่าใครไม่จิ้น ไม่เป็นไร แต่นี่จิ้นมาก สำหรับการอวยพรวันเกิดแบบไม่ธรรมดาของ “ตุลย์ ภากร” ที่อวยพร “มิว ศุภศิษฏิ์” ที่แม้จะอวยพรดีเลย์ไปหน่อย ซึ่งหนุ่มมิวเกิดวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา แต่อีกฝ่ายเพิ่งจะอวยพร เพราะนอกจากรูปที่เลือกมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วนั้น จนต้องจิกหมอนไปตามๆ กัน แต่แคปชั่นจะเรียกว่าหวานสะท้านจิตก็ว่าได้“Happy belated birthday bruh@mewsuppasit Wish you a lot of smiles and laughter this year.I hope you will keep constantly reinforce the strength, the passion and the patience within you as you're a man full of dreams.Go rock'em in every endeavors! Remember, I'll always be there for yaAnd please keep being a little less handsome than me.Love it that way”แปลเป็นไทย“สุขสันต์วันเกิดย้อนหลัง bruh@mewsuppasit ขอให้ปีนี้มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะฉันหวังว่าคุณจะคอยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความหลงใหล และความอดทนในตัวคุณอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่คุณเป็นผู้ชายที่เต็มไปด้วยความฝันลุยสุดมันส์ในทุกความพยายาม! จำไว้ว่าฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ และโปรดหล่อน้อยกว่าฉันอีกหน่อยรักมันอย่างนั้น”ซึ่งหนุ่มมิวตอบกลับว่า and vice versa (ก็ขอให้คำอวยพรนั้น กลับไปหาเธอเหมือนกัน) โดยทั้งคู่ได้ร่วมงานในซีรีส์ที่มิวเป็นผู้จัด คาดว่าน่าจะได้ชมกันเร็วๆ นี้