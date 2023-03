ฟินเบอร์แรง!!! “ปอนด์-ภูวิน” ส่งตัวละคร “ปาล์ม-หนึ่งเดียว” กลับสู่นิยาย พร้อมดูตอนจบ “เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว” กับแฟนคลับ

ปล่อยโมเมนต์ดีต่อใจแบบสุดๆ กับงาน “Never Let Me Go Final EP. Fan Meeting” ที่แฟนๆ แห่มาร่วมลุ้นบทสรุปเรื่องราวความรักของ “ปาล์ม” และ “คุณหนูหนึ่งเดียว” รับบทโดยคู่จิ้นคู่ฮอต “ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวิน-ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” และการแก้แค้นของหนึ่งเดียวที่ทำเพื่อครอบครัวและคนที่รักจะสำเร็จหรือไม่ กับตอนจบซีรีส์คุณภาพกระแสแรง “เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go” จาก “GMMTV” ที่แท็กทีมก๊วนเพื่อนอย่าง “เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, ชิม่อน-วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, ภวิน-ภวินท์ กุลการัณยวิชญ์, จูน-วรรณวิมล เจนอัศวเมธี” และผู้กำกับฯ คนเก่ง “พี่โจ้-ทิชากร ภูเขาทอง” มาร่วมสร้างสีสันและเสิร์ฟความสุขให้แฟนๆ ประทับใจขั้นสุด ด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และร่วมพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดฟินตลอดทั้งงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ไอคอนสยาม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาออกสตาร์ทความฟินจิ้นกระจายด้วยเพลงประกอบซีรีส์จาก “ปอนด์-ภูวิน” ที่ควงคู่โชว์เสียงเพราะๆ ในเพลง “เพื่อเธอแค่หนึ่งเดียว” (Living For You) ทำเอาแฟนๆ ส่งเสียงกรี๊ดดังสนั่น ต่อด้วยโชว์สุดจิ้นจาก “เพิร์ธ-ชิม่อน” กับเพลง “Move ไปไหน” (Unmovable) ก่อนจะส่งให้ “ปอนด์-ภูวิน” โชว์เพลงรักซึ้งตรึงใจ “หนึ่งเดียว” (Only One) ที่แฟนๆ ต่างรีบกดชัตเตอร์กันรัวๆ ไปกับโมเมนต์หวานของทั้งคู่ จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์” ก็ได้เชิญทั้ง 4 หนุ่มขึ้นเวทีมาทักทายแฟนๆ และพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจในการทำงานอย่างเจาะลึก พร้อมเชิญ “ภวิน, จูน” และผู้กำกับฯ “พี่โจ้” มาร่วมพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานแบบไม่มีกั๊ก ทำเอาแฟนๆ ยิ้มแก้มปริไปกับบรรยากาศสัมภาษณ์สุดอบอุ่น และปิดท้ายด้วยเหล่านักแสดงพูดขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่เป็นแรงสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กันมาโดยตลอด ตั้งแต่อีพีแรกจนซีรีส์ได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้น ทั้งในไทยและต่างประเทศ จนดำเนินมาถึงอีพีสุดท้ายในวันนี้ ก่อนจะเริ่มชมซีรีส์ตอนจบพร้อมกัน และร่วมกันส่งทุกตัวแสดงให้เป็นความทรงจำของทุกคน เรียกว่าแฟนๆ ได้รับทั้งความสุข และความประทับใจแบบฟินเบอร์ใหญ่กลับบ้านไปเลยทีเดียวสามารถติดตามภาพความสนุกของงาน “Never Let Me Go Final EP. Fan Meeting” และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & Twitter : GMMTV