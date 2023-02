ครั้งแรก! กับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ในงาน Oishi Green Tea Presents “One Piece Card Game Grand Asia Open in Thailand”

ตอกย้ำความสำเร็จกับการ์ดเกมที่มาแรงที่สุดแห่งยุค เปิดสนามแข่งที่ไทยเป็นประเทศแรก งานนี้ บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จํากัด เจ้าพ่อวงการการ์ดเกม ผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย One Piece Card Game อย่างเป็นทางการแบบถูกลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จับมือกับ “โออิชิ” แบรนด์เครื่องดื่มชาเขียว อันดับ 1 ของไทย จัดงานระเบิดศึก “วันพีซการ์ดเกม” ทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชีย ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศในทวีปเอเชียที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดทัวร์นาเมนต์นี้ และยังได้จัดงานนี้เป็นประเทศแรกอีกด้วย นับเป็นปรากฏการณ์แมตช์รวมพลที่รวบรวมผู้เล่นวันพีซการ์ดเกมไว้มากกว่า 1,000 คน มากที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยจัดมาพร้อมเปิดตัว One Piece Card Game ชุดที่สาม Mighty Enemies ธีมหลักของชุดนี้ ได้นำเหล่าวายร้ายที่เคยต่อสู้กับลูฟี่ ซึ่งเป็นตัวละครที่หลายคนชื่นชอบ นำทัพโดย คาตาคุริ ร๊อปรุจจิ และบิ๊กมัม โดยจะมีธีมสีใหม่อย่างสีเหลือง นำทัพโดยกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัม และที่พลาดไม่ได้ เหล่าการ์ด Leader OP-03 Parallel Art ภาพใบประกาศจับ เวอร์ชันมังงะ ที่นักสะสมห้ามพลาด ผู้ที่ชื่นชอบวันพีซ และเหล่าการ์ดเพลย์เยอร์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ ที่ร้านออฟฟิเชียลของ One Piece Card Game ทั่วประเทศนายวีระศักดิ์ กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีเว้นท์ที่ใหญ่ที่สุด และรวบรวมผู้เล่นไว้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้แก่ โออิชิ กรีนที, บริษัท BANDAI ประเทศญี่ปุ่น, ผู้จัดจำหน่ายการ์ดเกมรายใหญ่ในประเทศไทยอย่าง Modern Cards และ HalouiS 's Hom รวมถึง บริษัท เดกซ์ (ดรีม เอกซ์เพรส)ภายในงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ แฟน แอนด์ ฟัน อีเวนต์ ที่ได้ยกเกาะวาโนะคุนิ มาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อให้แฟนๆ วันพีซ ได้ร่วมสนุกกับโซนกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น บูทเกม และบูทถ่ายภาพ พร้อมรับของแจก ของแถม กลับบ้านไปแบบล้นมือแน่นอน และส่วนที่ 2 เป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของงานนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมการแข่งขัน One Piece Card Game สามารถลงแข่งได้ทุกเพศทุกวัย ชิงรางวัลใหญ่ PlayStation 5, การ์ดลูฟี่แบบรันนัมเบอร์ และของรางวัลอีกมากมาย มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท งานนี้เราตั้งใจจะรวบรวมสุดยอดการ์ดเพลย์เยอร์จากทั่วสารทิศ เพื่อค้นหาเจ้าแห่งโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยของ ONE PIECE CARD GAMEสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเล่น ONE PIECE CARD GAME มาก่อน ภายในงานเรามีกิจกรรมสอนเล่นอีกด้วย รับรองว่ามางานนี้เล่นเป็นแน่นอน โดยงานจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ สำหรับผู้ที่ต้องการมาร่วมงาน เพียงแอดไลน์ @onepiececardgame รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์วันพีซฟรีหน้างาน และสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครแข่งขันได้ด้วยตัวเองในวันจัดงาน และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกิจกรรมนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/thaicarddassclub