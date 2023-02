“B.I” เตรียมสตาร์ทเอเชียทัวร์ที่ไทย #BI_LOLTheHiddenStageinBKK บัตรขายเกลี้ยง “โฟร์วันวันฯ” คอนเฟิร์ม!

เล่นเอากรุงปารีสกลายเป็นเมืองร้อนไปเลย! ก็ไอดอลหนุ่มฮอตหรือเขาเพิ่งบินลัดฟ้าข้ามทวีปไปร่วมงานเทศกาลดนตรีเกาหลีในยุโรปซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมขนเพลงฮิตทั้ง ‘BTBT’, ‘illa illa’, ‘WATERFALL’, ‘COSMOS’ รวมถึงไตเติลแทร็กจากอัลบั้มล่าสุดเพลง ‘KEEP ME UP’ ไปโชว์สเต็ปการเต้นที่เรียกเสียงกรี๊ดจากปารีเซียงไอดี (ID ชื่อเรียกแฟนคลับ) ได้สุดร้อนแรง แถมความฮอตของคิมฮันบินอินปารีสยังสร้างเรื่องไม่จบไม่สิ้น เพราะไปปล่อยพลังสายแดนซ์กับทีมเต้นชาวฝรั่งเศสอย่าง ‘RISIN’ ร่วมด้วยทีมเต้นเกาหลี ‘AITTY’ ในเพลง ‘KEEP ME UP’ และ ‘BTBT’ โดยมีหอไอเฟล (Eiffel Tower) แลนด์มาร์กคู่เมืองหลวงฝรั่งเศสเป็นฉากหลังอีกด้วย เรียกว่าโปรยเสน่ห์ปกคลุมปารีสไว้โดยรอบแล้วจริงๆแน่นอนว่าไอดีชาวไทยเองก็พร้อมรับไม้ต่อรอพบความฮอตนั้น ทั้งเคานต์ดาวน์สู่เดือนมีนาคม และเตรียมเดรสโค้ด ‘Fresh and Clean’ กันอย่างคึกคัก รวมถึงกำบัตรในมือแน่นมาก! เพราะสุดยอดผู้จัดอย่างของบิ๊กบอสออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า บัตรคอนเสิร์ต#BI_LOLTheHiddenStageinBKK ถูกจำหน่ายหมดทุกที่นั่ง หมดทุกโซน SOLD OUT เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเอเชียทัวร์ของบีไอหรือคิมฮันบินนั้น จะเริ่มต้นขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคมนี้ ต่อด้วยมะนิลา วันที่ 5 มีนาคม, จาการ์ต้า วันที่ 10 มีนาคม และสิงคโปร์ วันที่ 18 มีนาคม แต่ตามประสาคนฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้นสังกัดเกาหลีประกาศเพิ่มเติมอีก 2 เมือง ได้แก่ ไทเป วันที่ 12 มีนาคม และมาเก๊า วันที่ 30 เมษายน 2566ล่าสุดยังมีแชทหลุดสุดสปอยล์ออกมาว่า ฮันบินฮันใจ ขอจัดเซ็ตลิสต์เพลงที่ใช้โชว์ขึ้นใหม่ให้แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน โดยจะร้องเพลงจากอัลบั้มใหม่ซึ่งยังไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนด้วย ส่วนทีมสไตล์ลิสต์ก็เตรียมทำงานหนัก เพราะเจ้าพ่อแฟชั่นจะรันวงการ เปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมแบบไม่ซ้ำประเทศกันไปเลย เห็นได้ชัดเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ เจ้าตัวตั้งใจเต็มที่ในทุกๆ รายละเอียด เพื่อมอบโชว์และสร้างความทรงจำดีๆ ไปกับเหล่าไอดีจริงๆ *** สปอยล์คอนเสิร์ตมาเบอร์นี้แล้ว แฟนๆ ชาวไทยรู้เรื่อง!! รอพบกันในคอนเสิร์ตวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 17:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี กับการประเดิมเอเชียทัวร์ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย*** ติดตามการประกาศผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัด @411ent เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ https://twitter.com/411ent และอินสตาแกรม https://instagram.com/411ent