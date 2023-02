เด็กยุคใหม่ต้องสตรอง เจาะเทรนด์ LPR โพรไบโอติก เกรด A ตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน รู้จัก LPR โพรไบโอติก เคล็ดลับความแกร่ง ตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลูกรัก

ปัจจุบันการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคทุกกลุ่มให้ความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะกลุ่มแม่ ๆ ที่กำลังมองหาตัวช่วยเสริมเสริมเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับลูกและคนในครอบครัว หนึ่งสิ่งที่เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วและกำลังอยู่ในกระแสความสนใจคือ LPR โพรไบโอติกหลายๆ คนอาจจะสงสัยว่า LPR โพรไบโอติก คืออะไร? LPR โพรไบโอติก คือจุลิทรีย์ดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่จะเสริมระบบภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ลูกรัก การที่เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่แม่ๆ ยุคนี้ให้สำคัญอย่างมาก ซึ่ง LPR โพรไบโอติก นับเป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแรงในทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดสุขภาพที่คุณแม่ยุคใหม่ให้ความใส่ใจมากขึ้น ผู้ผลิตจึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามเทรนด์อยู่เสมอ การคัดสรรสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยความใส่ใจตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมต่อปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายรอบตัวลูกในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส หรือแบคทีเรียที่พบได้ในปัจจุบันLPR โพรไบโอติก มีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับมากที่สุด6 LPR โพรไบโอติก ได้รับคำแนะนำระดับ Grade A สำหรับประโยชน์ในเรื่องของภูมิคุ้มกันจาก The consensus opinions from the 4th Triennial Yale/Harvard Workshop on Probiotics Recommendations (2015) ให้เป็นหนึ่งในจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และกำลังได้รับความสนใจโดยเฉพาะในวงการผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยและสมาคมผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ทั้งในยุโรป อเมริกา อเมริกาใต้ อีกทั้งยังมีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับมากที่สุด โดยมีการศึกษาค้นคว้าในด้านคุณประโยชน์ต่อเนื่องกว่า 30 ปีสำหรับ LPR โพรไบโอติก เป็นโพรไบโอติก เกรด A ในเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และเป็นหนึ่งใน จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่พบในนมแม่ โยเกิร์ต และนมบางชนิด โดยมีงานวิจัยรองรับในหลากหลายด้านรวมถึง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในการปกป้องทางเดินหายใจ ด้วยการลดความเสี่ยงการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในยุคนี้มาก เนื่องด้วยปัจจุบันเด็กต้องเผชิญกับเชื้อโรคที่หลากหลายยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของจุลินทรีย์เพิ่มเติมว่า LPR โพรไบโอติก สามารถช่วยปกป้องระบบทางเดินหายใจ ในเด็กอายุ 1-7 ปี และยังช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนได้ถึง 37% เห็นได้ชัดว่า LPR โพรไบโอติก เป็นอีกหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้เด็กมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เมื่อเด็กไม่เจ็บป่วย สมองก็พร้อมเรียนรู้ในทุกๆวัน ร่างกายแข็งแกร่งพร้อมเผชิญโลกกว้างนอกจากนี้ หากลูกรักได้รับ LPR โพรไบโอติก อย่างเหมาะสมก็จะสามารถช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ดีได้ และยังส่งผลให้การย่อย การดูดซึมสารอาหาร และการขับถ่ายเป็นปกติดีอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามการได้รับประโยชน์จากสารอาหารที่มาจากธรรมชาติอย่างเหมาะสมครบถ้วน ถือเป็น ทางเลือกแรกที่ควรตระหนักและการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงออกกำลังกายและทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการตามวัย จึงจะถือเป็นการดูแลทั้ง สุขภาพร่างกายและใจที่ดีที่สุด เพื่อให้เด็กยุคใหม่เติบโตอย่างมีคุณภาพและแข็งแกร่งพร้อมเผชิญโลกกว้าง #ยิ่งทำยิ่งเติบโตเรียนรู้ข้อมูลเรื่อง LPR โพรไบโอติก เพิ่มเติมได้ที่ https://www.nestlemomandme.in.th/lpr-benefitsสามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่ Mommy Bear Club หรือโทร 02-268-8866Reference:- 1. Floch MH, et. al. J Clin Gastroenterol 2015; 49:S69-S73- 2. Lara-Villoslada F, et al. Br J Nutr. 2007 Oct;98 Suppl 1:S96-100.- 3. Sun J, et al. J Dairy Sci. 2019 Jul;102(7):5971-5978.- 4. Fox MJ, et al. BMJ Open. 2015 Jan 14;5(1):e006474- 5. Hojsak I, et. al. Clin Nutr. 2010 Jun;29(3):312-6.- 6. Kort R, et. al., Microb Cell Fact. 2015 Dec 8;14:195.