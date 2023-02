ประกาศหย่าสามีมาหลายปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาก็ดูจะโสดมาตลอด แต่ตอนนี้เห็นทีจะไม่โสดแล้ว เพราะล่าสุด ทาทา ได้โพสต์ภาพคู่กับ นักแสดงหนุ่มพร้อมข้อความว่า…”Sunset with you” ในขณะที่ บุ๊ค สิคพัชศ์ เข้าไปคอมเมนต์ว่า “Is you” นอกจากนี้ ทาทา ยังได้โพสต์ภาพประโยคที่ว่า… “together is my favorite.place to be.” (อยู่ด้วยด้วยกันคือที่ที่ฉันชอบ) พร้อมหัวใจสีขาวงานนี้มีแฟนๆ เข้าไปชื่นชมว่างานดี ขอให้มีความสุขมากๆ และเข้าไปแซวดูเหมือนแม่กำลังจะมีความรัก