มาทำความรู้จัก ‘NOA’ หนุ่มหล่อมากความสามารถที่ใครๆ ก็ต้องตกหลุมรัก

ชายหนุ่มหน้าตาวิชวลขั้นสุด ที่มาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลายด้านเพลงและดนตรี หน้าตาที่ถูกสวรรค์สร้างสรรค์มานั้นทำเอาสาวๆ กุมใจแทบไม่ไหว นอกจากความสามารถด้านดนตรี หนุ่มคนนี้ก็ยังสามารถพูดได้ถึง 3 ภาษานั่นก็คือ ญี่ปุ่น เกาหลี และอังกฤษโนอาเริ่มเป็นที่รู้จักของแฟนๆ หลังจากปรากฎตัวในรายการ TREASURE BOX ของ YG Entertainment ในฐานะอดีตสมาชิกของทีม A ซึ่งตัวโนอานั้นเข้าเป็นเด็กฝึกของ YG Entertainment ด้วยอายุ 15 ปี ในเวลานั้นเขาเป็นที่รู้จักในฐานะสมาชิกของกลุ่มแฟนเมดอย่าง SILVER BOY ร่วมกับเพื่อนเด็กฝึกในเวลานั้นอย่าง บังเยดัม และด้วยหน้าตาที่โดดเด่น ทำให้แฟนๆ ต่างคาดหวังว่า ตัวเขาจะกลายมาเป็นวิชวลหลักของ TREASURE อย่างแน่นอน แต่โนอา ก็ปรากฏตัวในรายการเพียงไม่กี่ตอนเท่านั้น จนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 เขาได้ตัดสินใจออกจาก YG Entertainmentต้นเดือนเมษายน ปี 2019 โนอาได้ยืนยันผ่านบัญชี Instagram อย่างเป็นทางการว่า เขาได้ตัดสินใจเข้าร่วมและเซ็นสัญญากับ Amuse บริษัทบันเทิงและ แมนเนจเม้นท์ เอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ที่ผลิตศิลปินชื่อดังในสังกัดมากมายไม่ว่าจะเป็น ONE OK ROCK, Flumpool และ BABYMETAL นอกจากนี้ยังมีนักแสดงชื่อดังอย่าง Naka Riisa และ Miura Haruma และในวันที่ 10 มกราคม 2020 โนอาก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยเพลง Lights Up ซึ่งเขาได้มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องและเรียบเรียง และในเดือนมิถุนายน ปีเดียวกันนั้น เขาก็ปล่อยผลงานเพลงที่ 2 “TAXI feat.tofubeats” ซึ่งเพลงนี้ก็ได้ไต่ขึ้นอันดับ 1 ใน Spotify Thailand viral chart อีกด้วย ล่าสุด โนอากำลังจะปล่อยอัลบั้มแรกอย่างเป็นทางการ 1st ALBUM『NO.A』ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 นี้ โดยเพลงโปรโมท อย่าง Purple Sky ที่ได้ทำการโปรโมทไปก่อนหน้านี้ ก็ได้ฮิตติดชาร์ตในหลายประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ ละครเรื่อง I will be your bloom (君の花になる) 2022 ยังได้สร้างชื่อเสียงให้เขาเพิ่มขึ้น ด้วยการเดบิวต์บอยแบนด์กรุ๊ปชั่วคราว อย่าง 8LOOM โดยโนอาเป็นหนึ่งในสมาชิก 7 คน ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านการออดิชัน (สามารถรับชมซับไทยได้แล้วทาง Netflix)แล้วคุณจะตกหลุมรักเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้น โดยในปีนี้เจ้าตัวได้แย้มข่าวดีผ่านทางไลฟ์ใน NOA Diary ว่า กำลังมีแผนที่จะเดินทางเพื่อทำ South East Asia Tour ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายนนี้ อีกด้วย สำหรับใครที่ชื่นชอบหนุ่มน้อยมากความสามารถอย่างโนอา สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเขาได้ที่Instagram https://www.instagram.com/n_o_a_3_/ YouTube https://www.youtube.com/c/noamusicofficial TikTok https://www.tiktok.com/@noamusic_official Twitter https://twitter.com/noamusic_japan Facebook https://www.facebook.com/noamusicjp.official/ Official Site http://noamusic.jp