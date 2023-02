"เป๊กซ์ วงซีล" เตรียมผ่าตัด หลังพบติ่งเนื้อในกล่องเสียง

ทำเอาแฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก สำหรับนักร้องหนุ่มชื่อดัง "เป๊กซ์ วงซีล" หรือ "ปราชญ์ พงษ์ไชย" ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีอาการเสียงแหบขั้นรุนแรงและได้เข้ารับทำการรักษาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดทางต้นสังกัด "เป๊กซ์ วงซีล" ได้ออกมาแจ้งข่าวว่า นักร้องหนุ่มพบก้อนติ่งเนื้อในกล่องเสียงและเตรียมเข้ารับการผ่าตัดในวันที่ 27 กุมภานี้ พร้อมทั้งงดใช้เสียงเป็นเวลา 1 เดือน"เรื่อง ศิลปิน เป๊กซ์ วง Zeal (ปราชญ์ พงษ์ไชย) เตรียมเข้ารับการผ่าตัดและงดใช้เสียงตลอดเดือนมีนาคม 2566เนื่องจาก เป๊กซ์ วง Zeal (ปราชญ์ พงษ์ไชย) ศิลปินในสังกัดค่าย ME RECORDS ในเครือ มิวซิกมูฟ มีอาการเสียงแหบขั้นรุนแรง จึงได้เข้าพบแเพทย์ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และได้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แพทย์ได้ตรวจพบติ่งเนื้อในกล่องเสียง หรือติ่งเนื้อในเส้นเสียง (Vocal Cord Polyp) ทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดทันที ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และต้องงดใช้เสียงหลังการผ่าตัดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ศิลปินจำเป็นต้องหยุดพักงานทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2566 และต้องดูอาการของศิลปินอย่างใกล้ชิดต่อไปดังนั้นทางค่าย ME RECORDS จึงต้องขอเลื่อนงานทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2566 ออกไปก่อนต้องขออภัยอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีอัพเดตเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในภายหลังวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566ขอแสดงความนับถือค่ายเพลง ME RECORDS‘ทั้งนี้ "เป๊กซ์" ก็ได้เขียนแคปชั่นบอกไว้ด้วยว่า "ขออนุญาตเข้าอู่ซ่อมแซมเส้นเสียงก่อนนะครับ กราบขออภัยทุกงานที่จะต้องเลื่อนออกไป แล้วจะรีบรักษากลับมาให้เร็วที่สุดนะครับ"ซึ่งคนในวงการรวมถึงแฟนๆ ต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้กับ "เป๊กซ์" เป็นจำนวนมาก อาทิ จ๊ะ นงผณี, ปู แบล็คเฮด, เจ๋ง บิ๊กแอส, เต๋า urboytj ฯลฯ