บูธการท่องเที่ยวไต้หวัน ชวนคนไทย เยี่ยมชมกิจกรรมน่าสนใจ ในงาน “เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก” ชูอาหาร วัฒนธรรม และวิถีชีวิต หวัง ดึงดูดนักท่องเที่ยว

วันนี้ (17 ก.พ.66) เวลา 15.30 น. ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) พร้อมด้วยคุณ Chung Suo-Hang สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย คุณ YE-JYU-LAN นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน และ Lin, Hsin-Jen รองอธิบดี กรมการท่องเที่ยวกระทรวงคมนาคม และ พันธมิตร ร่วมกันจัดงาน “เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก” Thai International Travel Fair 2023 (TITF) ครั้งที่ 28 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวหลังจากได้ประสบปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในช่วงกว่า 3 ปีที่ผ่านมา โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Exhibition Hall 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.กิจกรรมที่น่าสนใจวันนี้ ได้มี คณะผู้แทนจากไต้หวัน อาทิ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน รัฐบาลท้องถิ่นเมืองไถจง เมืองผิงตง สำนักงานอุทยานอาลีซาน สมาคมด้านท่องเที่ยวของเมืองเจียอี้ หนานโถว และไถจง รวม 76 คน จาก 33 หน่วยงาน เนื่องจากทางไต้หวัน เล็งเห็นความสำคัญของตลาดนักท่องเที่ยวคนไทยต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไต้หวันสำหรับบูธการท่องเที่ยวไต้หวัน มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ “หมี Oh Bear” และชานมไข่มุก ให้ประชาชนทั่วไปสามารถถ่ายรูปและเช็กอินได้ นอกจากนี้ ไต้หวันแบรนด์จักรยานที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่าง Giant และ Merida และเลนจักรยานในไต้หวันได้รับการวางผังเส้นทางไว้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะเลนจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่เคยได้รับเลือกจาก CNN GO ให้อยู่ 1 ใน 10 อันดับแรกของเลนจักรยานที่สวยที่สุดของโลกนอกจากนี้ ยังมีชุดการแสดงและกิจกรรม DIY ภายในงาน อาทิ เพ้นท์เล็บสุดชิค ลาย Oh Bear หรือ จะเป็นโคมไฟขนาดเล็กที่ทำจากผ้าลายดอกไม้สไตล์จีนฮากกา ที่มีเอกลักษณ์ และการทำถุงผ้าใส่แก้วเครื่องดื่ม ที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ได้รับความนิยมในไต้หวัน ควบคู่กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของไต้หวันโดยแท้ อีกทั้ง ในช่วงเวลานี้ซึ่งตรงกับเทศกาลโคมไฟของไต้หวัน ทางบูธได้มีการเตรียมโคมไฟขนาดเล็กเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศเทศกาลอันแสนอบอุ่นนี้นอกจากนี้ บูธการท่องเที่ยวไต้หวัน ยังได้เชิญสองเซเลบจากเพจ “june dujdarint – คุณดุจ” และ“ลุงเด้ง ป้าไก่ กิน เที่ยว ทั่วโลก” มาแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ (18-19 ก.พ.) อัปเดตเรื่องราว นักท่องเที่ยวกลุ่มแรก ที่ไปถึงไต้หวัน เมนูแนะนำที่พลาดไม่ได้ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆสำหรับธีมการท่องเที่ยวไต้หวัน ในปีนี้ ที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวชาวไทย มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ อาหาร วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่รักสุขภาพและความยั่งยืน (LOHAS) ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวไต้หวันภายในงาน จะได้รับของที่ระลึก (ร่มหรือป้ายติดกระเป๋าเดินทาง) ยิ่งไปกว่านั้นทางบูธการท่องเที่ยวไต้หวัน ยังมีโปรโมชันร่วมกับบัตรเครดิต KTC มอบคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท จำนวน 500 ชุด พร้อมกับของสมนาคุณ สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต KTC ในซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวไต้หวันภายในงานอีกด้วย