"แอร์ ภัณฑิลา" พาทัวร์ธุรกิจ 500 ล้าน! พร้อมเปิดรายชื่อบริษัทที่เจ้าตัวและสามีดูแล

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมาทางด้านของนักแสดงหญิงได้มีการเปิดเผยถึงการทำธุรกิจของตนเองผ่านช่องยูทูบ "อ่อ...แอร์เอง" EP.10 ในหัวข้อ "เปิดธุรกิจ 500 ล้าน!! ทำทุกอย่างที่ได้เงิน" ซึ่งในคลิปเจ้าตัวระบุว่าก่อนหน้านี้เคยขนของจากโรงเกลือมาขายกับเพื่อน เคยมีธุรกิจกว่า 18 ธุรกิจ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ 7-8 ธุรกิจก่อนจะพาไปดูโกดังสินค้าซึ่งเป็นธุรกิจ absoplus ด้วยการซื้อลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต่างๆ เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ซึ่งในโกดังมีสินค้าหลากหลายกว่าพันรายการมูลค่ากว่า 120 ล้าน โดยเธอเผยว่าธุรกิจอันนี้เป็นธุรกิจที่ตนเองไปขอหุ้นกับคนอื่น ส่วนยอดขายเดือนนี้ก็อยู่ที่ 48 ล้านบาทจากนั้นเจ้าตัวได้พาไปดูร้านดอกไม้ Flower by air ที่เปิดมาแล้ว 10 ปี พร้อมระบุว่าเป็นงานที่เธอรักและทำโดยไม่หวังกำไร โดยช่วง 2 ปีแรกเป็นช่วงที่ล้มลุกคลุกคลานมากแต่ตอนนี้มีลูกค้าประจำแล้ว ทั้งนี้ในตอนแรกได้เปิดร้านที่เอสพลานาด แต่พอหมดสัญญาเลยย้ายมาเปิดที่หลังร้านของคุณแม่ ซึ่งมีร้านอยู่แล้วส่วนธุรกิจของเธออื่นๆ ก็มีทั้งชุดว่ายน้ำ Beauty and the beach, ร้านขายกระเป๋าและรองเท้า Brandy.bkk รวมถึงธุรกิจร้านทำเล็บ ทำผม Pink area beauty by and café ( คลิกไปชมคลิป อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบการทำธุรกิจของสาวแอร์กับสามีจากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าทั้งสองนั้นมีชื่อเป็นกรรมการร่วมกัน 1 บริษัท คือจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 27 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 305ซอย สุขุมวิท55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครปรากฏชื่อกรรมการ 3 คน คือนายรัชชสิทธิ์ มั่นคงธนทรัพย์, นายภวินท์ คุณาดิเรกวงศ์ และน.ส.ภัณฑิลา ฟูกลิ่น ขณะที่สัดส่วนผู้ที่ถูือหุ้นในบริษัทนี้แบ่งเป็น บริษัท วีบีดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด 40% บริษัท สบายคับ โกลด์ จำกัด (ธุรกิจของ “ไอซ์ รัชชสิทธิ์-แอร์ ภัณฑิลา”) ถือ 25% น.ส.ธมลพรรณ์ ประเสริฐวิทย์ ถือ 20% น.ส.วิมลัก เสือดี ถือ 10% และ “แอร์ ภัณฑิลา” ถือ 5%โดย “แอร์ ภัณฑิลา” ยังเป็นกรรมการบริษัทอีก 4 แห่ง คือ (1)จดทะเบียนปี 2554 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการนักแสดง รายได้ปี 2564 รวม 2,248,513 บาท กำไรสุทธิ 61,828 บาท(2)จดทะเบียนปี 2562 ทุน 1 ล้านบาท ทำธุรกิจเสริมสวย รายได้ปี 2564 รวม 1,627,220 บาท กำไรสุทธิ 52,527 บาท(3)จดทะเบียนปี 2562 ทุน 1,699,011 บาท ทำธุรกิจเสริมสวย ทำธุรกิจรับจ้างบันเทิงสาธารณะ รายได้ปี 2564 รวม 3,035,841 บาท กำไรสุทธิ 779,135 บาท(4)จดทะเบียนปี 2551 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการนักแสดง รายได้ปี 2564 รวม 1,231,046 บาท กำไรสุทธิ 922,614 บาทขณะที่ในส่วนของสามีเจ้าตัวนั้นนั่งเป็นกรรมการบริษัทอีก 2 แห่ง ได้แก่(1)จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 449 ถนนถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ ปรากฏชื่อกรรมการรายเดียวคือ นายรัชชสิทธิ์ มั่นคงธนทรัพย์นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อ 30 เม.ย. 2565 มี “ไอซ์ รัชชสิทธิ์” ถือหุ้นใหญ่สุด 34% นายชลัช คงกิตติกุล ถือหุ้น 33% และนายภควัต แสงอรุณฉาย ถือหุ้น 33% นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2564 มีสินทรัพย์รวม 8,561,859 บาท รายได้รวม 27,443,700 บาท กำไรสุทธิ 1,993,083 บาท(2)จดทะเบียนปี 2561 ทุน 1 ล้านบาท ทำธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร รายได้ปี 2564 รวม 3,568,105 บาท กำไรสุทธิ 2,886,322 บาท