GET CRAFT! FEASTIVAL Rooftop จัดขึ้นแบบพิเศษที่พลาดไม่ได้!!

ต้อนรับการกลับมาของสายปาร์ตี้ หลังจากที่ห่างหายไปนานธุรกิจในเครือของCEO ผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจอันดับต้นๆ ของไทยทั้งด้าน Food & Beverage, Restaurant, Entertainment, Community Mall ผู้สร้างวัฒนธรรมการดื่มภายใต้คอนเซ็ปต์ Taste in everyday lives ในประเทศไทยสำหรับ HOBS นั้น Register ในประเทศไทยมาแล้วกว่า 15 ปี โดย HOBS Thailand เปิดสาขาแรกที่ถนนทองหล่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นย่านหลักสำคัญของการนัดหมายเพื่อสังสรรค์ของคนกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีด้วยกัน 6 สาขา ได้แก่ HOBS Original at Thonglor, HOBS Live @CTW, HOBS Aree Samosorn, HOBS วิลล่า อารีย์, HOBS พระราม 3 และอีกหนึ่งสาขานั่นก็คือ HOBS ICONSIAM เป็นสาขาที่วิวดี สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยท็อปวิวโค้งน้ำเจ้าพระยาแบบ 180 องศาล่าสุดเปิดพื้นที่ชั้น 7 ของ ICONSIAM จัดความพิเศษเชื่อมโลกของคราฟต์เลิฟเวอร์ นำเสนอเปิดพื้นที่ Outdoor ของ ICONSIAM ที่ชั้น 7 ให้กับคนที่กำลังมองหาสถานที่นั่งชิลล์ Hangout เพื่อเพลิดเพลินไปกับอาหารที่เสิร์ฟจากร้าน HOBS ที่ขึ้นชื่อในเรื่อง Taste of Foods ที่เข้ากันได้ดีกับเครื่องดื่มคราฟต์ ซึ่งมีมาให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งคราฟต์ไทยและคราฟต์นอก ทั้งแบบ “Draught” และ “Can” นอกจากนั้นที่ GET CRAFT! FEASTIVAL ยังนำเสนอ Live Band สลับกับ DJ เพื่อเสริมอรรถรสให้ได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่ดีที่สุดร่วมสัมผัสประสบการณ์ความคราฟต์ได้แล้ววันนี้ที่ GET CRAFT! FEASTIVAL ที่ ICONSIAM ชั้น 7 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มีนาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ LINE HOBS Presents GET CRAFT FEASTIVAL ชั้น 7: https://lin.ee/0UtD2BV