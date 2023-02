Marvel หมดมุก!? Ant-Man 3 คะแนนห่วยสุดอันดับ 2 ตลอดกาลของ MCU

เป็นภาพยนตร์ Marvel เรื่องเดียวที่ติดอันดับต่ำกว่านั้น โดยภาพยนตร์ของในปี 2021 ทำคะแนนได้เฉลี่ย 47% ทำให้ภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่องจะจัดอยู่ในหมวดหมู่" หรือ Rotten บนเว็บไซต์Ant-Man and the Wasp: Quantumania เป้นภาพยนตร์เรื่องที่สามในแฟรนไชส์โดยหนังเล่าเรื่องที่(พอล รัดด์) และ(เอวานเจลีน ลิลลี) มุ่งหน้าสู่อาณาจักรควอนตัม ร่วมกับ(ไมเคิล ดักลาส) และ(มิเชล ไฟเฟอร์) โดยมีสมาชิกใหม่คือลูกสาวของ แลง (แคธริน นิวตัน) ร่วมกันผจญภัย และเผชิญหน้ากับศัตรูผู้ลึกลับ (โจนาธาน เมเจอร์ส)โดยนักวิจารณ์ที่มองว่าหนังน่าผิดหวังมองว่าหนังดูเละเทะ, ไร้สาระ, ตัวละครไม่น่าสนใจแห่งบอกว่ายังมีจากที่บอกว่าแน่นอนว่ายังมีนักวิจารณ์ที่ชมหนังอยู่บ้าง รวมถึงนักวิจารณ์จากที่บอกว่าหนังเขายังยกย่องในฐานะตัวร้ายตัวใหม่ของ MCU ด้วยหนังเป็นผลงานการกำกับของจากบทภาพยนตร์โดยและนำแสดงโดยรับบทเป็นและเป็น แวน ไดน์ ร่วมกับและAnt-Man and the Wasp: Quantumania เข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการเปิด Marvel Phase 5 โดยตัวละคร แคง เดอะ คองเคอเรอร์ ที่ปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ จะกลายเป็นตัวร้ายหลักของ Marvel แบบเดียวกับที่ ธานอส เคยเป็นต่อไปในอนาคต