“นิปปอนเพนต์” เดินหน้าโครงการ “สีสร้างสุข” เชื่อมสัมพันธ์ชุมชน ส่งต่อความรัก “วันวาเลนไทน์” มอบความปรารถนาดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ผ่านโครงการ “สีสร้างสุข” จุดเริ่มต้นดีๆ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชื่อมสัมพันธ์ชุมชน ลงพื้นที่ “ชุมชนเบญจสุข” ในวันแห่งความรัก “วาเลนไทน์” ร่วมปรับปรุงทัศนียภาพ ทาสีกำแพง เก็บขยะ พร้อมมอบกระถางต้นไม้รีไซเคิล จากของเสียในกระบวนการผลิตสี เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนในชุมชนกว่า 100 ครัวเรือนผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจของนิปปอนเพนต์คือ การเดินหน้าพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยยึด 3 หลักการคือ Education การส่งเสริมด้านการศึกษา Engagement การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม และ Empowerment การสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนน่าอยู่ จึงจัดทำโครงการ “สีสร้างสุข” กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ We Care We Share by Nippon Paint ที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งการลงพื้นที่ไปแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิตในยามวิกฤต การปรับปรุงทัศนียภาพให้กับสถาบันการศึกษาและพื้นที่สาธารณะประโยชน์มากมาย“นอกเหนือจากการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสีทาอาคารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้ว นิปปอนเพนต์ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สังคมและคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น โดยจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในการเปลี่ยนแปลง นั่นคือการจัดการขยะในชุมชนใกล้โรงงาน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาวะอนามัย และความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบให้ดีขึ้น แนวคิดสำคัญของโครงการ “สีสร้างสุข” คือ “สุขใจที่ได้ให้ สุขภาวะคนในชุมชน สุขสภาพแวดล้อม เพราะความสุขที่ยั่งยืน คือความสุขที่ทุกคนมีร่วมกัน” นิปปอนเพนต์พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพกายและใจที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”สำหรับกิจกรรมโครงการ “สีสร้างสุข” ในปีนี้เป็นการลงพื้นที่ชุมชนเบญจสุข ชุมชนที่มีผู้อาศัยกว่า 100 หลังคาเรือน ซึ่งป็นชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน เป็นพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลานาน ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นหลาน จนถึงปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมหลักคือ การปรับปรุงทัศนียภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้คนในชุมชนและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมสีและผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น อาทิ เทศบาลตำบลลัดหลวง สถานีตำรวจภูธรพระประแดง และพี่น้องประชาชนในชุมชน รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจโดยศิลปินอาสามาร่วมเพนต์ผนังกำแพง จากกำแพงเก่า ให้ดูมีชีวิตชีวา สดใส ภายใต้แรงบันดาลใจที่ว่า “สีสันสดใส สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับชุมชน” ซึ่งพี่น้องในชุมชนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือ การนำของเสียจากอุตสาหกรรมสี มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล เป็นกระถางต้นไม้ เพื่อมอบให้กับพี่น้องในชุมชน และสื่อถึงการปลูก ความรัก และความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชน และส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกอีกด้วย“กิจกรรมนี้เกิดจากแนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วม เราอยากดูแลคนในชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน ให้มีสุขภาวะที่ดี และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ให้ชุมชนกับโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เพราะความสุขที่ยั่งยืน คือความสุขที่ทุกคนมีร่วมกัน โดยนิปปอนเพนต์เลือกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก เพื่อส่งต่อความรัก ให้กับสังคมและชุมชน วันนี้จึงเป็นวันแห่งความทรงจำที่ดีที่นิปปอนเพนต์และชุมชนเบญจสุขมีต่อกัน และจะสานต่อความสัมพันธ์อันดีเช่นนี้ต่อไป” นายวัชระ ศิริฤทธิชัย กล่าวในตอนท้ายสนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: We Care We Share by Nippon Paint