ไม่แพ้ "รีฮันนา"!! สาวล่ามภาษามือแปลเพลงโชว์ "Super Bowl" อย่างถึงอารมณ์

Justina Miles, Rihanna’s American Sign Language Interpreter, made HISTORY as the first deaf Black woman to perform at the Super Bowl. #BlackHistoryMonth pic.twitter.com/dPHfnqhbnu— NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 13, 2023

ASL interpreter Justina Miles put on A SHOW during Rihanna’s halftime performance ✨



(via @NFL, h/t @RollingStone) pic.twitter.com/f5AbPxROIr— SportsCenter (@SportsCenter) February 13, 2023

อายุ 20 ปี เป็นนักแปลภาษามือชาวอเมริกันที่หูหนวกตั้งแต่กำเนิด และเธอได้เริ่มต้นทำหน้าที่สื่อสารให้กับผู้บกพร่องในการได้ยินตั้งแต่ในช่วงของเพลงซึ่งขับร้องโดยนักแสดงหญิงเจ้าของรางวัล Emmyรวมถึงการแสดงไฮไลท์ในช่วงพักครึ่งที่ทุกคนรอคอย โดยก็ได้ จัสตินา ไมลส์ มาเป็นผู้แปลภาษามือเช่นเดียวกันจัสตินา ไมลส์ ยังได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงหูหนวกคนแรกที่ได้มาถ่ายทอดภาษา และอารมณ์ สำหรับการแสดงช่วงพักครึ่งของ Super Bowl ซึ่งรวมถึงเพลง “B----- Better Have My Money”, “Work,” “Umbrella,” Diamonds” และอื่นๆ ของ รีฮันนา ทั้งหมดโดย ไมลส์ กล่าวถึงโอกาสในการสร้างประวัติศาสตร์ว่าเธอรู้สึก "เป็นเกียรติอย่างยิ่ง"ไมลส์ ยังสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะคนหูหนวกคนแรกที่ได้มาร้องเพลงหรือที่รู้จักในชื่อเพลงชาติของคนผิวดำที่งาน Super Bowl ในเวอร์ชั่นภาษาภาษามือด้วย ซึ่งเธอบอกว่าเป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลัง และเป็นตัวแทนของความยืดหยุ่นสำหรับทุกคนไมลส์ หวังว่าการแสดงของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ “อย่าปล่อยให้อุปสรรคใดๆ มาขัดขวางคุณจากการบรรลุความฝัน และจงเชื่อมั่นในตัวเองอยู่เสมอเพื่อไปให้ไกลกว่านั้น” เธอเสริมว่าแม่ของเธอให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่เธอในการขึ้นเวทีหลัก