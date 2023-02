ดาราแถวหน้าเมืองไทย ร่วมถ่ายภาพแคมเปญพิเศษ “บุลการี แอนด์ เซฟ เดอะ ชิลเดร์น” เครื่องประดับคอลเลกชั่นเพื่อการกุศล ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน

ช่วงเดือนแห่งความรัก บุลการี (Bulgari) ช่างอัญมณีแห่งโรมัน จับมือ เซฟ เดอะ ชิลเดร์น (ประเทศไทย) ชวนซุปตาร์สาวสวย ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ในฐานะ friend of the house บุลการี เซ้าท์เอเชีย แปซิฟิค และคนวงการบันเทิง อย่าง มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง, อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, ดิว-จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ, พรีม-ชนิกานต์ ตังกบดี, มิลลิ-ดนุภา คณาธีรกุล, เต-ตะวัน วิหครัตน์, นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ และ กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ ถ่ายภาพแคมเปญพิเศษที่อบอวลไปด้วยความรักและการให้ ชวนเหล่าคนใจบุญช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลกชั่นเครื่องประดับ บุลการี แอนด์ เซฟ เดอะ ชิลเดร์น มอบให้ เซฟ เดอะ ชิลเดร์น (ประเทศไทย) นำไปสนับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ และช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยและผู้อพยพในจังหวัดตากให้สามารถเข้าถึงเส้นทางด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคอลเลกชั่นเครื่องประดับพิเศษ Save the Children Collection เพื่อการกุศล เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บุลการี และ เซฟ เดอะ ชิลเดร์น มากว่า 14 ปี รังสรรค์เป็นเครื่องประดับ 4 ดีไซน์ ที่สะท้อนความเรียบหรูเหนือกาลเวลาแห่งดีไซน์ และสวมใส่ได้ทั้งสุภาพสตรีและบุรุษได้แก่ แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ซึ่งทุกชิ้นตัวเรือนทำจากเงิน เคลือบเซรามิคสีดำ สลักชื่อแบรนด์บุลการี และ สลักชื่อและโลโก้ นอกจากนี้ยังได้รังสรรค์ สร้อยคอดีไซน์พิเศษ ฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งการเดินทางร่วมกันระหว่าง บุลการี กับ เซฟ เดอะ ชิลเดร์น โดดเด่นด้วยจี้ประดับทับทิมสีแดง ตัดกับตัวเรือนเงิน และเซรามิกสีดำแฟนๆ ชาวไทยสามารถส่งต่อความรักแก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสได้กับ คอลเลกชั่นเครื่องประดับ บุลการี แอนด์ เซฟ เดอะ ชิลเดร์น (Bulgari and Save the Children) ได้ทาง ไลน์ มายช้อป (LINE MyShop) ของบุลการี shop.line.me/@bvlgarith รวมถึง บุลการีบูติกทุกแห่งในประเทศไทย ได้แก่ บุลการีบูติก สาขาสยามพารากอน, บุลการีบูติก สาขาดิ เอ็มโพเรียม และ บุลการีบูติก สาขาไอคอนสยาม