“รีฮันนา” ทุ่มสุดตัวพักครึ่งซูเปอร์โบว์ลแต่ได้รับเงินแค่เรทค่าแรงขั้นต่ำ บางศิลปินต้องควักกระเป๋าจัดโชว์เอง

เป็นที่ทราบกันดีสำหรับแฟนเพลงที่ติดตามการโชว์พักครึ่งซูเปอร์โบว์ลมาอย่างยาวนานว่า การแสดงพักครึ่งสิบกว่านาทีที่เกิดขึ้นนั้น ศิลปินจะไม่ได้รับเงินค่าตัวมหาศาล แถมบางศิลปินต้องยอมควักกระเป๋าออกค่าใช้จ่ายเองเพื่อให้โชว์ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์แห่งชีวิตศิลปินของตนเองสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น บียอนเซ หรือ บรูซ สปริงส์ทีน ก็ไม่ได้รับค่าตัวตามเรทปกติที่ขึ้นแสดงเช่นกันทางโฆษกจาก NFL เคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี 2016 ว่าทางด้าน ไบรอัน แมคคาร์ธีย์ รองประธานฝ่ายสื่อสารของ NFL ได้ยืนยันเรื่องนี้กับทาง Newsweek ว่าทางผู้จัดการแข่งขัน จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับโชว์เอง ซึ่งจะกันงบเอาไว้ให้แล้ว ส่วนศิลปิน ก็จะได้แค่เรทค่าแรงขั้นต่ำ ตามที่สหภาพแรงงานกำหนดเท่านั้นศิลปินหลายคนยอมรับในข้อเสนอดังกล่าว เพราะคนที่จะขึ้นโชว์ได้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตศิลปิน และสิ่งที่ได้รับหลังจากโชว์จบลงก็มีค่ามหาศาลชนิดที่เกินราคาค่าตัวไปเยอะ ทั้งยอดขายอัลบัม ยอดสตรีมมิงที่เพิ่มสูงขึ้นเกิน 100% รวมไปถึงผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนอกจากนั้นในโชว์ครั้งนี้ รีฮันนา ยังแอบขายเครื่องสำอางของตนเอง ด้วยการนำแป้งพัฟ มาทัชอัปก่อนเต้นโชว์ ซึ่งแม้จะเป็นเวลาแค่เสี้ยววินาที แต่ก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลก และผู้คนต่างถามหาผลิตภัณฑ์ชิ้นดังกล่าวซึ่งเป็นแป้งพัฟจากแบรนด์ของเธอเอง Fenty Beauty By Rihanna Invisimatte Blotting Powder ซึ่งแฟนๆทั่วโลกต่างเริ่มตามหามาใช้กันเพียบการกลับมาจับไมค์อีกครั้งของ รีฮันนา กลายเป็นปรากฏการณ์ที่แฟนๆทั่วโลกตั้งตาคอย หลังจากเจ้าตัวหายหน้าหายตาจากวงการเพลงไปเป็นแม่ค้าขายเครื่องสำอางของตนเองกับแบรนด์ Fenty Beauty by Rihanna และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกายในแบรนด์ Fenty Skin และผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Savage x Fenty ซึ่งหลังจากการแสดงครั้งนี้ก็ดูท่าว่าจะมียอดขายพุ่งทะยานตามมาอีกไม่น้อยเพราะยอดเสิร์ชของ Fenty Beauty พุ่งขึ้นถึง 833% ส่วนการค้นหาคำว่า 'Is Fenty safe for pregnancy' ( Fenty ปลอดภัยสำหรับคนท้องไหม ) ก็มีมากถึง 3,333% แถมในเว็บไซด์ของแบรนด์ก็ได้เสนอสินค้าที่ใช้แต่งหน้า รีฮันนา และ แดนเซอร์ ในการแสดงดังกล่าว ซึ่งเป็นการตลาดที่ดูท่าว่าแม่ค้าอย่าง รีฮันนา วางแผนเอาไว้อยู่แล้วหากดูจากยอดสถิติผู้ชมซูเปอร์โบว์ลเมื่อปีที่แล้วที่มีผู้ชมอยู่ที่ 112.3 ล้านคน จากการสำรวจโดย NBC ทางลอสแองเจลิสไทม์ ได้เผยว่าปีนี้มีเรทติงที่สูงขึ้นกว่าเดิมกระโดดขึ้นไปอยู่ที่ 200 ล้านคนเลยทีเดียวจากสถิติผู้ชมมหาศาลที่ผ่านมา จอน แลนโดว์ ผู้จัดการของ บรูซ สปริงส์ทีน ได้เผยกับสื่อเมื่อปี 2021 ถึงการตัดสินใจรับงานโชว์พักครึ่งแบบไม่ลังเลว่าความสำเร็จหลังโชว์มีแรงกระเพื่อมมหาศาล รายงานระบุว่าหลังจาก เลดี้ กาก้า ขึ้นแสดงในปี 2017 ยอดขายอัลบัมของเธอพุ่งสูงขึ้นถึง 1000% ทางด้าน เจนนิเฟอร์ โลเปซ ที่แสดงเมื่อปี 2020 ก็มียอดผู้ติดตามพุ่งสูงขึ้นมากถึง 2.3 ล้านคนในโซเชียลมีเดียตามรายงานระบุว่า สปริงส์ทีน ได้งบมา 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ก่อนทำโชว์ แต่นับจากนั้นการแสดงก็ใหญ่ขึ้น ๆ ทุกปี ๆ ส่งให้หลายศิลปินต้องยอมควักกระเป๋าตนเองเพื่อเพิ่มงบการแสดง เพราะหวังให้โชว์ในช่วงเวลาสำคัญครั้งนี้สมบูรณ์แบบที่สุดผู้จัดการของ The Weeknd ได้เผยกับทาง Billboard ว่า อาเบล เทสเฟย์ หรือ The Weeknd ต้องควักกระเป๋าเองถึง 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 230 ล้านบาท กับการขึ้นโชว์ของเขาเมื่อปี 2021 ทาง DR. Dre ก็บอกกับ Forbes ว่าเขาจ่ายเงินเท่ากันเพื่อโชว์ที่สมบูรณ์แบบของเขาเมื่อปี 2022 เช่นกัน แต่ก็แลกมากับยอดขายอัลบัมของ Dr. Dre ที่เพิ่มสูงขึ้น 183% และยอดสตรีมมิงที่เพิ่มขึ้นถึง 105%โดยปีนี้ รีฮันนา ยังสร้างตำนานด้วยการประกาศข่าวตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 ซึ่งเกิดกับแร๊ปเปอร์ดัง A$AP Rocky เป็นศิลปินท้องรายแรกที่ทำการแสดงในศึกซูเปอร์โบว์ลด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะมีรายงานว่าศิลปินไม่ได้รับค่าตัวมหาศาลในการขึ้นแสดงโชว์ แต่บรรดาแดนเซอร์ที่ได้แสดงจะได้รับค่าตอบแทนของตนเอง โดย SAG – AFTRA และผู้ผลิตรายการ Super Bowl Halftime Show ได้มีการพูดคุยตกลงกันอย่างเปิดเผยว่า จะไม่มีการขอให้แดนเซอร์ทำงานฟรี เพื่อแลกกับการเป็นส่วนหนึ่งของโชว์โดยเด็ดขาด โดยมองว่าแดนเซอร์เหล่านี้ไม่ควรซ้อมหรือทำงานแสดงในช่วงพักครึ่งโดยไม่ได้รับผลตอบแทน งานนี้ทางรายการยังได้ขอบคุณไปยัง Roc Nation และ เจย์-ซี พาร์ทเนอร์ของงาน ที่ให้ความร่วมมือ และมีจุดยืนเดียวกันว่าผู้ร่วมงานทุกคนควรได้รับค่าจ้างและค่าชดเชยสำหรับแรงงานของตนเองข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีข่าวว่า ในโชว์ของ The Weeknd มีแดนเซอร์อาสาสมัครบางส่วนที่ไม่ได้รับเงินค่าแรง โดยพวกที่ได้รับเงินค่าแรงคือ แดนเซอร์มืออาชีพและนักออกแบบท่าเต้นเท่านั้น