“มารีญา” ให้เชียร์ต่อไป สัมพันธ์ “กวินทร์” ไม่ติดส่งดอกไม้ แต่ขอดอกเดียว! เผยความกลัวของการเป็น Introvert

หลังหนุ่มผู้รักษาประตูทีมชาติไทย ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสาวหลังถูกจับจิ้นเพราะเคมีเข้ากันในรายการร้องข้ามกำแพง ว่าจริงๆ ก็ติดตามผลงานมาตลอด และอยากร่วมโครงการแชร์ริตี้ต่างๆ ด้วย พร้อมชมว่าสวยสมมงฯ ล่าสุดวันนี้ (13 ก.พ.) ในงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องปรับอากาศ จาก LG Electronics สาวมารีญาก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้บ้าง โดยบอกว่าขอบคุณคนเชียร์ ก็ขอให้เชียร์ต่อไปเราก็ชอบพาแม่ไปทุกๆ ที่ ก็เลยเห็นว่าคนนี้จิตใจดี ร้องเพลงเก่ง เล่นกีฬาก็เก่ง สเปกเราหรือเปล่า ไม่แน่ใจค่ะ มารีญาไม่ได้มีสเปกขนาดนั้น คือเรายังไม่ได้รู้จักเขา”เผยตอนนั้นตื่นเต้นมาก ต้องรับมุก ต้องร้องเพลง และต้องทายคนหลังกำแพงด้วย“ตื่นเต้นสิคะ (หัวเราะ) มันตื่นเต้นมากเลย เพราะว่าออกรายการมารีญาจะตื่นเต้นอยู่แล้ว เพราะเราก็ต้องไปรับมุกไทย เราจะทันไหม เราก็ตื่นเต้นเรื่องนี้อยู่แล้ว ไปร้องเพลงด้วยก็ตื่นเต้นอีกระดับหนึ่งเลยค่ะ แล้วต้องไปทายด้วยว่าเขาคือใคร ก็ตื่นเต้นระดับที่สามอีก แล้วพอเจอเขาอีกทีรู้ว่าเขาคือใครทำอะไรก็ตื่นเต้นระดับที่ห้า”ขอบคุณคำชม สวยสมมงฯ บอกก็ท็อป 5 เนาะ“ขอบคุณค่ะ มารีญาก็รู้จักเขาครั้งแรกเลย ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเขาเป็นนักฟุตบอล ผู้รักษาประตู ก็ศึกษาประวัติเขามาบ้าง (เขารู้เรื่องเราเยอะ บอกติดตามเรามานานแล้ว?) จริงหรือเปล่า ตอนนี้ยังไม่เชื่อ หรือเขาทำการบ้านดีก่อนออกรายการข้ามกำแพงมารีญาชอบที่เขาเป็นคนเก่ง เขาเก่งมาก”ตอบรับคำขอ ที่ให้ชวนไปร่วมโครงการ บอกถ้าว่างต้องมานะ บังคับ“จริงๆ เราก็มีโครงการมาเรื่อยๆ เลยค่ะ เดี๋ยวมารีญาจะเชิญทุกๆ คนแหละ เขาว่างก็ต้องมานะคะ บังคับ (หัวเราะ)”ไม่แน่ใจว่าจับจิ้นกันที่โมเมนต์ไหน ต้องถามคนดูกับกรรมการวันนั้น“ไม่แน่ใจ ต้องถามเขาค่ะ คิดว่าเอนเนอร์จี้เราก็อาจจะคล้ายๆ กันหรือเปล่า ณ ตอนนั้น ต้องถามคนดูมากกว่าค่ะ แล้วคนที่เป็นกรรมการในวันนั้น”ถามคนเชียร์ ไม่ให้ใช้ชีวิตโสดหน่อยเหรอไม่ติดหาก “กวินทร์” จะส่งดอกไม้วาเลนไทน์ให้ แต่ขอดอกเดียว เพราะเป็น Zero Waste“พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้ เรายังไม่รู้จะได้ดอกไม้หรือเปล่า เดี๋ยวรอดู เขาจะส่งเหรอคะ(หัวเราะ) ถ้าจะส่งมาก็ไม่ติดนะคะ แต่ขอไม่เอาขยะเยอะนะคะ ดอกไม้ดอกเดียวก็ได้ Zero Waste”บอกกองเชียร์ต้องเชียร์ต่อไป ขอโฟกัสงานกับครอบครัวก่อน วาเลนไทน์นัดตรวจภายในกับหมอสูติฯพรุ่งนี้เป็นวาเลนไทน์ เราไม่จำเป็นต้องมีคู่รักก็ได้ เราควรที่จะรักตัวเอง ดูแลตัวเอง ถนอมรีเลชั่นชิพที่เรามีอยู่ในชีวิตอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อน พรุ่งนี้มารีญามีเดตกับหมอสูติฯ ค่ะ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจภายในวันวาเลนไทน์ค่ะ เราก็เลยรู้ว่าถึงเวลาแล้ว”หวงความโสด แต่ไม่ได้ปิดใจ คุยได้หากจะเข้ามาช่วยเสริมเรื่องงานและครอบครัว“ใช่ค่ะ มากๆ เลย แต่ไม่ปิด คุยได้ ถ้าเข้ามาอยู่ในช่วงชีวิตของมารีญาได้ เสริมเรื่องงานได้ ช่วยในเรื่องของครอบครัวได้ ก็ไม่ได้ปิดค่ะ แต่ว่าเราก็อยากจะใช้ชีวิตโสดของเราอย่างเต็มที่ อยากโสดไปก่อน จริงๆ ก็หวงความโสดเหมือนกันค่ะ เพราะว่าในชีวิตเราตั้งแต่เด็กเลย มารีญาก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่โสดนานขนาดนั้น สมัยเด็กเนาะ ท็อป 5 ค่ะ ล้อเล่นๆ (หัวเราะ)ครั้งนี้โสดนานที่สุดในชีวิตแล้ว“อาจจะไม่เกินปีหนึ่งที่แบบโสดจริงๆ หรือว่าแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ขนาดนั้นก็ได้ เพราะเราท็อป 5 (หัวเราะ)”ตื่นเต้นได้กลับมาร้องเพลง ทำโปรเจกต์ร่วมกับสองนางงามรุ่นพี่ “แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์” และ “น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์” กับเพลง ‘โอเคไหม?’“ใช่ค่ะ ตื่นเต้นมาก ได้ทำงานกับรุ่นพี่นางงามสองสาว เราเด็กสุดเลยค่ะ ตอนนี้มีแค่เพลงเดียว แต่ว่าถ้าทุกคนฟังแล้วชอบ ก็อาจจะมีเพลงที่ 2 แต่ก็ต้องถาม White Fox อีกทีหนึ่งค่ะ พอได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้ง มันเหมือนเป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช่มานานมาก แล้วกลับมาใช้ก็เหมือนเริ่มใหม่ แต่รู้สึกว่ามันก็เป็นทางที่เราอยากจะโฟกัสแล้วตอนนี้ เป็นอะไรที่เรารักจริงๆ ปีนี้อยากฝึกฝนตัวเอง ให้ร้องให้เก่งก่อน แล้วก็อาจจะเขียนเพลงของตัวเอง แล้วก็ค่อนๆ ปล่อยออกไปแบบเล็กๆ เบาๆ ให้คนชิม”กว่าสามคนจะมารวมตัวกันได้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย“ไม่ง่ายเลยค่ะ ใช้เวลาประมาณ 2 ปี เพราะว่าเราเริ่มคุยกันตั้งแต่ก่อนโควิด แล้วพอโควิดมาทุกอย่างก็หยุด พอเริ่มกลับมาใหม่แต่ละคนก็ทำงานหนักมากก็เลยหาวันที่จะนัดกันสามสาวยากมากๆ การที่เราได้ชิ้นงานนี้ออกมา เป็นอะไรที่พวกเราภูมิใจมากๆ เลยค่ะ อยากให้ทุกคนไปดูมิวสิกวิดีโอค่ะ เพราะแนทเขารักด้านนี้มาก เขาชอบร้องเพลง ถ้าใครดูละครของแนทก็จะรู้ก็เป็นฝันของเขาที่จะได้เป็นนักร้อง เขาก็ฝึกฝนตอนนี้เขาเต้นเก่งมากเลย จากคนที่ขยับแขนขาไม่ได้เพราะว่าตัวยาว แต่ตอนนี้คือสุดปังมาก ทุกคนต้องไปดูนะคะ เพลง โอเคไหม ส่วนน้ำตาลทุกคนก็รู้อยู่แล้ว ว่านางเป็นคนแซ่บ ครั้งนี้เขามาเป็นแรปเปอร์ ก็อยากให้ทุกคนไปดูมุมเท่ของเขา”แฟนๆ บอกว่า มีบ้าน มีมงฯ มีเพลงเรื่องการร้องและการเต้น ส่วนตัวเป็นมืออาชีพอยู่แล้ว เพราะเป็นสิ่งที่ชอบตั้งแต่เด็ก“โอ้ Thanks you (หัวเราะ) ก็เป็นอะไรที่เราชอบค่ะ การที่เราเคยเต้นตั้งแต่เด็กเลย ก็เลยแฮปปี้ที่ได้ทำ ถามว่าเป็นเทรนเนอร์ให้เพื่อนๆ ไหม ก็ไม่รู้ว่าเราเทรนเขาหรือเปล่า เพราะเขาเก่งอยู่แล้ว สองคนเขาจับอะไรได้ไวค่ะ คิดว่าแต่ละคนเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างจากกันและกัน เราอาจจะได้ประกวดเวทีเดียวกัน แต่ไม่ได้ร่วมงานด้วยกันมากขนาดนี้มาก่อน พอได้มาร่วมงานจริงๆ แล้วเห็นว่าแต่ละคนเขาทำงานแบบไหน เราให้เอนเนอร์จี้ต่อกันค่ะ”แฟนๆ เรียกสามแม่ครัว เพราะเป็นการรวมตัวของ 3 ตัวแม่เพลงเดี่ยวจะมีไหมต้องรอดู เพราะชอบขึ้นเวทีกับเพื่อนๆ มากกว่า ด้วยความเป็นอินโทรเวิร์ต กลัวการออกมาคุยกับคนเยอะๆ“อันนี้ต้องรอดูก่อน เพราะชอบการขึ้นเวทีกับเพื่อนๆ ค่ะ มารีญาเป็น Introvert (บุคลิกชอบเก็บตัว)ถ้าเดี่ยวก็อาจจะเป็นแค่อินสตาแกรม หรือไลฟ์อะไรแบบนี้ค่ะ ต้องรอดู”การทำงานในวงการบันเทิง ช่วยให้มีความกล้ามากขึ้น“คิดว่าการที่เราได้ทำงานในวงการบันเทิง มันเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณมากๆ เพราะมันทำให้เราต้องกล้า 3 2 1 ต้องออกไปบนเวทีแล้ว กลัวก็ไม่ได้แล้ว มันต้องออกแล้ว ก็ฝึกให้เรากล้าที่จะแสดงความคิดเห็น แล้วก็ความรู้สึกมากขึ้นค่ะ ซึ่งคิดว่ามันก็ช่วยในชีวิตประจำวันเราด้วยนะ ทำให้เราสามารถสื่อสารกับเพื่อนได้ดีขึ้นด้วยค่ะ”บางทีจิตใจข้างในก็ต่อต้าน ว่ากำลังทำอะไรอยู่ แต่ก็พยายามปล่อยตัวเองให้มีความสุข“บางทีมันจะแบบเฮือก (ทำเสียงจะขาดใจ) ทำอะไรอยู่ สั่นมาก แล้วหลังจากที่เราไหว้เจ้าแม่เสร็จ ออกไปข้างนอกก็ยังกลัว แต่หลังจากนั้นเราก็จะกลับไปคิดว่าเราทำดีหรือเปล่า คนจะคิดยังไง ก็เลยจะพยายามปล่อยตัวมากขึ้น ในทางที่มีความสุขมากขึ้นตอนออกมาเจอผู้คน ออกมาแสดง จะได้แฮปปี้(หัวเราะ)”