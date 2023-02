“ก้อง Hive Salon” แบรนด์แอมบาสเดอร์ พร้อมแขกพิเศษ “เกรซ กาญจน์เกล้า” ร่วมสร้างคอนเทนท์ Reels ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ใน L’Oreal Professional Products Division

L’Oréal Professional Products Division ภายใต้ลอรีอัล กรุ๊ป ที่บริหารแบรนด์ช่างผมมืออาชีพระดับโลก อย่าง L’Oréal Professionnel และ Kerastase ได้ร่วมมือกับ Meta สร้างสรรค์คอนเทนท์ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ในการนำเสนอสื่อรูปแบบดิจิทัล ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดดเด่นด้วย Reels กับเทรนด์วิดีโอสั้นที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ รวมไปถึงเทคโนโลยี AR และโลก ‘เมตาเวิร์ส’“เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็น No.1 Beauty Tech Company ในระดับ Global Scale ภายใต้ ลอรีอัล กรุ๊ป รวมถึงเป็นผู้นำของ Hair Professional Industry ที่เชื่อมั่นในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา และยินดีต้อนรับ Brand Professional Ambassador คนล่าสุด ช่างผมมืออาชีพชื่อดัง คุณก้อง (กฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา) หรือ ที่หลายๆคนคุ้นชื่อกับ ‘Gong Hive Salon’ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาของ 'คุณก้อง Hive Salon' ในฐานะ Brand Professional Ambassador สำหรับแบรนด์ L’Oréal Professionnel (ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล) พร้อมพ่วงรับตำแหน่งดังกล่าว ให้แบรนด์แฮร์แคร์สุดหรู สัญชาติฝรั่งเศสอย่าง Kerastase (เคเรสตาส) ถือเป็นคนไทยคนแรก เพื่อส่งต่อประสบการณ์การดูแลเส้นผม เซตเทรนด์สีผมใหม่สุดล้ำ ให้ชาวไทยได้สัมผัสถึงความเวิลด์คลาส ส่งตรงจากปารีส” บุณยนุช ธรรมวรานนท์ General Manager, L’Oreal Professional Products Division Thailand“ครั้งแรกกับความร่วมมือระหว่างแบรนด์ผมระดับโลกของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ พร้อมด้วยแพลทฟอร์มระดับโลก Meta และช่างผมมือโปรชื่อดังของเมืองไทย ประกาศความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ เปิดตัว Reels 2023 ภายใต้คอนเซปต์ “L’Oréal Professionnel Turn Up in 24s” & “Kerastase Beauty Prep” ที่ทั้ง 3 พันธมิตรได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นครั้งแรก เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายเจเนเรชั่นใหม่ สร้างการมีส่วนร่วม พร้อมขยายฐานลูกค้าครอบคลุมทั้งกลุ่มผมและความงาม” อิงชนก ลี Head of Digital & E-Commerce, L’Oreal Professional Products Division Thailand“เรามีความยินดีและตื่นเต้นที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับลอรีอัลในแคมเปญ Reels 2023 กับ L’Oréal Professionnel Turn Up in 24s วิดีโอสั้น Reels เป็นเนื้อหาที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้อย่างสูง โดย Reels เป็นเนื้อหาที่มีการเติบโตมากที่สุดบนแพลตฟอร์มของเรา การรับชมวิดีโอสั้น Reels ได้รับความนิยมอย่างมาก จากเดิมที่มียอดรับชมที่ 140,000 ล้านครั้งต่อวันนั้น ปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นกว่า 2 เท่าในช่วงปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้น แคมเปญโฆษณาบน Instagram Reels ยังสามารถเพิ่มระดับความชื่นชอบและความตั้งใจในการซื้อของลูกค้าได้ จากการศึกษาของเราพบว่า การใช้ Reels ในแคมเปญสามารถเพิ่มอัตราการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว่า 38 เปอร์เซ็นต์ สำหรับแคมเปญนี้เราเชื่อมั่นว่าคนไทยจะได้เห็นคอนเทนท์สนุก ๆ คุณภาพระดับโลกบน Reels จากลอรีอัลที่จะนำเสนอเทรนด์ผมและความงามผ่านการสร้างสรรค์ของช่างผมชาวไทยผู้มีชื่อเสียง” วรรณฤดี ศิริวัฒน์เวชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมของ Facebook ประเทศไทยจาก Meta กล่าวข้อมูลจาก Instagram Trend Report ประเทศไทยยังเผยว่าคนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z ชื่นชอบคอนเทนท์ดิจิทัลที่ทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับเพื่อนและผู้คนที่พวกเขาติดตามผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สร้างความบันเทิงและมีความสนุก ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ Stories, Reels, เทคโนโลยี AR หรืออวาทาร์ เทรนด์สำคัญของปี พ.ศ. 2566 ที่บ่งชี้การเปิดรับเทคโนโลยีสำหรับอนาคตและโลกเมตาเวิร์ส ชี้ว่า กว่า 65 เปอร์เซ็นต์ ของ Gen Z บอกว่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นฟีเจอร์ VR บน Instagram มากยิ่งขึ้น รวมถึงสติ๊กเกอร์อวาตาร์และฟิลเตอร์ ARสำหรับงาน L’Oréal Professional Products Division x Meta & Gong Hive Collaboration Event 2023 จัดขึ้นในรูปแบบ Fashion Backstage/ Hair Studio สร้างสรรค์อิเว้นท์ด้วย Digital Activation Booths ให้ผู้ที่เข้าร่วมได้สัมผัสเทคโนโลยีที่เหนือขั้นในการออกแบบสีผม ตลอดจนการวิเคราะห์หนังศีรษะ ภายในงาน นำโดย คุณก้อง ไฮฟ์ซาลอน พร้อมแขกพิเศษ คุณเกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า และเหล่า Digital Influencers ณ ปาร์ค นายเลิศ (The Glass House Nai Lert) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566ส่วนไฮไลต์พิเศษในงาน อย่างแบรนด์ L’Oréal Professionnel ที่เปิดตัว ‘Style My Hair’ แอปพลิเคชั่นล่าสุดของทางแบรนด์ ที่ให้ผู้ใช้สามารถทดลอง Augmented Reality ฟิลเตอร์เปลี่ยนสีผม ลุคสีผมไหนที่เหมาะกับใบหน้า หมดปัญหาความกังวลในการทำสีผมของใครหลายๆคน ทั้งนี้ นอกจากจะสามารถเพิ่มสีสันให้รูปเซลฟี่ดังกล่าว ยังมีลูกเล่นที่สามารถให้ดาวน์โหลดพร้อมอัพโหลดลง Facebook & Instagram ได้ง่ายๆพร้อมแชร์ลุคสีผมใหม่สวยปังกว่าใคร!อีกมุมหนึ่งจะเป็นโซนของ Kerastase ป็อปอัพดีไซน์ที่ยก ปารีเซียง ซาลอน สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมนำเสนอการปรนิบัติหนังศีรษะและเส้นผม ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Consultation & Diagnosis) ด้วยกล้อง “KERASCOPE” ความละเอียดสูง ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือขั้น ประกอบกับคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสภาพหนังศีรษะและเส้นผมในระดับ Cellular Level พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์จากเคเรสตาส ให้ผู้ที่เข้าร่วมอีเว้นท์รับสินค้าได้ทดลองใช้กันได้อย่างครบสูตร ทั้งนี้ภายในงานยังมี Photo Backdrop ที่จำลอง Hair Studio ให้ได้สัมผัสเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นเซต อัพเกรดสกิลเป็นซุปเปอร์โมเดลแบรนด์ผมระดับเวิร์ลคลาสอีกด้วย