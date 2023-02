ซัด "หวัง ลี่คุน" เสวยสุขบนความทุกข์คนอื่น หลังสามีถูกจับโกงเงินเกือบพันล้านหยวน!

เคยมีข่าวกับนักแสดงหนุ่มชื่อดัง หลินเกิงซิน หลังจากร่วมงานกันในภาพยนตร์ตรุษจีนปี 2017 ของเรื่องพวกเขาไม่เคยยืนยันสถานะการคบหาอย่างเป็นทางการ แต่ก็มักจะถูกพบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันแต่สุดท้ายความรักครั้งนั้นก็ไปไม่รอด ต่อมาไม่นาน หวังลี่คุน ลงเอยด้วยการแต่งงานกับนักธุรกิจผู้มั่งคั่งคนหนึ่ง ที่ตามจีบเธออย่างจริงจังแต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีข่าวอื้อฉาวว่าสามีของ หวังลี่คุน ถูกจับในข้อหาฉ้อโกง จากการขายบ้านหลายหลังในเขตการศึกษา แต่ในความเป็นจริง เขาไม่เคยได้รับสิทธิในการพัฒนาที่ดินแผนดังกล่าว ว่ากันว่าเขาได้ฉ้อโกงผู้ซื้อบ้านเป็นเงิน 800 ล้านหยวน หรือ 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียว แถมคนที่ซื้อที่ดินหลายคนยังเป็นผู้สูงอายุด้วยหลังมีข่าว หวัง ลี่คุน ได้ประกาศหย่ากับสามีทันที แต่ชาวเน็ตจีนก็ยังตั้งข้อสงสัยว่าที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตอย่างหรูหราบนความทุกข์ของชาวบ้านหรือไม่?และยังมีข่าวว่าสามีของเธอใช้เงิน 50 ล้านหยวนเพื่อซื้อบ้านหรูและรถโรลส์รอยซ์ให้เธอด้วยหลังจากมีข่าวออกมา บ้านและรถหรู 220 ล้านหยวนของนักแสดงสาวก็ถูกอายัด นอกจากนี้ ยังกล่าวอีกว่าเธอถูกตำรวจเรียกตัวและพาตัวไปสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวัง ลี่คุน หรือที่รู้จักในชื่อเป็นนักแสดงและนักเต้นชาวจีน เธอเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากบทบาทในซีรีส์โทรทัศน์(2006),(2010),(2012),(2013),(2013),(2015) รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง(2014) และ Somewhere Only We Know (2015)