แฟนคลับปิดบ้าน “ไบร์ท” พร้อมแจงรายละเอียดเงินบริจาค

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประกาศที่ทำให้หลายคนสนใจ หลังจาก AllBrightvc ไอจีที่เหล่าแฟนคลับร่วมกันก่อตั้งขึ้นมาเพื่อซัมพอร์ตศิลปินที่ตนเองชื่นชอบอย่าง “ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี” ได้ประกาศผ่านหน้าไอจีว่าขอยุติการดำเนินการทั้งหมด รวมไปถึงปิดแอคเคาท์นี้ลงในจดหมายได้อธิบายถึงการปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 กพ. ที่ผ่าน พร้อมได้แจงรายละเอียดถึงเงินบริจาคที่ได้จากงาน Make A Bright Wish 2022 ว่าจะจัดสรรยังไงต่อไป“AIlBrightvc ขอแจ้งยุติบทบาทการดำเนินงาน Bright Official Fanclub และทำการปิด Account AIIBrightvc ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดยการตัดสินใจและข้อสรุปในครั้งนี้ เราได้ปรึกษาร่วมกันกับไยร์ท และทางต้นสังกัดGMMTV เป็นที่เรียบร้อยและชัดเจนแล้วสำหรับเงินบริจาคใน Make A Bright Wish 2022 จำนวน 156,686.24 บาท และเงินบ้านจำนวน 248,592.32 บาท ทางไบร์ทเองเห็นสมควรให้บริจาค ให้กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soidog) ทั้งหมดสำหรับการติดต่อสื่อสารเพื่อขออนุญาตในการทำโปรเจคต่างๆ และประสานงานกับทางต้นสังกัดสามารถติดต่อ คุณเตยArtist Manager ของไบร์ทได้โดยตรง ทาง email: toeykjr.work@gmail.comขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนไบร์ทมาโดยตลอด”ซึ่ง AIlBrightvc แม้จะไม่ใช่ไอจีออฟฟิเชียลก็ตาม แต่ก็ติดตามและซัมพอร์ตผลงานของไบร์ท โดยเปิดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560 และในขณะนี้มีคนติดตามกว่า 1.8 แสนคน รวมไปถึงงานล่าสุดที่ไอจีนี้ได้ทำคือการงาน Make A Bright Wish 2022 โดยเป็นการเปิดประมูลภาพของนักแสดงหนุ่มคนดัง เพื่อจะนำเงินบริจาคและเงินจากการประมูลนำไปมอบให้องค์กรการกุศลต่างๆ ซึ่งในวันนั้นก็ได้ยอดรวมประมาณ 2,372,480 บาท และทางไอจีนี้ก็ได้แจกแจงถึงที่มาของรายได้ รวมไปถึงรายจ่ายที่ต้องใช้ออกไป จนเหลือตัวเงินที่นำไปบริจาคให้กับ 6 องค์กรการกุศล1.โครงการจัดการสุขภาพช้างและสวัสดิภาพ โดยศูนย์วิจัยช้าง และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 200,000 บาท2.โครงการสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้แก่คุณหมออลงกรณ์เพื่อรักษา ช้างบ้านและช้างป่าจังหวัดสุรินทร์ 250,000 บาท3.โครงการพัฒนาและจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าภายในศูนย์ช่วย เหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) 220,000 บาท4.โครงการบ้านใหม่ลิงที่อบอุ่น ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และภูเก็ต 200,000 บาท5.โครงการกองทุนช่วยเหลือสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อาศัยอยู่ในทะเลและสัตว์ทะเลหายาก คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 150,000 บาท6. มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soidog) 1,000,000 บาทและเงินในบัญชีหลังจากทำการบริจาคไปแล้ว เหลือ 152,575.24 บาท(ตามรายละเอียดที่จำแนกในเอกสาร) ซึ่งทาง AIlBrightvc ได้นำเงินส่วนนี้รวมไปถึงเงินบ้านที่มีจำนวน 248,592.32 บาท เป็นเงินทั้งหมด 405,278.56 บาท บริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soidog) ตามที่ได้โพสต์ในไอจีหลายคนเกิดคำถามใจว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงต้องปิดทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ AIlBrightvc โดยวงเล็บว่า CLOSEและย้อนกลับไปดูโพสต์ก่อนที่แอคเคาท์นี้จะหยุดเคลื่อนไหว ก็ได้ออกจดหมายชี้แจงเกี่ยวกับการนำรูปถ่ายของไบร์ทมาทำโปรเจคในวันเกิดที่ผ่านมาว่า“ชี้แจงเรื่องรูปถ่ายโปรเจควันเกิดเนื่องจากรูปถ่ายของไบร์ททั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของทางไบร์ทและ GMMTV ถึงแม้ทางเราเป็นผู้ดำเนินการ การนำรูปทุกรูปมาใช้ในกิจกรรมต่างๆทุกครั้งต้องทำการขออนุญาตและแจ้งรายละเอียดพร้อมวัตถุประสงค์ในการนำรูปไปใช้ ซึ่งห้ามนำไปใช้นอกเหนือจากที่ขออนุญาต และห้ามไม่ให้มีการใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาดทำให้เราไม่สามารถโพสไฟล์รูปทางโซเชียลได้ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมหรือทราบได้เลยว่ารูปนั้นเมื่อแพร่กระจายทางโซเชียลไปแล้ว จะถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่”