The Very Company พร้อมลุย2023 เตรียมเปิดโปรเจคท์ใหม่เพียบ!

หลังจากประสบความสําเร็จอย่างท่วมท้นกับ VERY FESTIVAL 2022 เมื่อเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา ด้วยจํานวนผู้ชมกว่า 15,000 คนตลอดทั้ง 3 วัน ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยล่าสุดคุณ สมิทธิ เพียรเลิศ CEO THE VERY COMPANY เผยว่ากำลังจะเปิดเฟสติวัลใหม่ชื่อ VERY SUMMER FEST ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 นี้ที่ BITEC HALL โดยจะมีการประกาศไลน์อัพศิลปินชุดแรกออกมาเร็วๆ นี้ “เราต้องการจะพัฒนาและตอกยํ้าแนวคิด VERY FESTIVAL CONNECTING ARTISTS AND FANS ไปสู่ระดับต่อไป การมี 2 งานเฟสติวัลในหนึ่งปี จะช่วยสร้างให้แบรนด์ VERY Festival แข็งแกร่ง ขึ้นสู่การเป็นผู้นำในการเป็นมิวสิคแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ของศิลปินและแฟนเพลงของพวกเขาผ่าน Live Music ประสบการณ์จริงซึ่งไม่อาจทดแทนได้ผ่านจอโทรศัพท์หรือหูฟัง จึงเป็นที่มาของ “VERY SUMMER FEST” และต่อจากนี้ ในทุกปี แฟนเพลงชาวไทยจะได้พบกับประสบการณ์ทางดนตรีระดับโลกจากเฟสติวัล ของ THE VERY COMPANY ถึง 2 ครั้ง คือ VERY SUMMER FEST ในเดือนกรกฎาคม และ VERY FESTIVAL ในเดือนพฤศจิกายน รวมถึงคอนเสิร์ตใหญ่และคอนเสิร์ตเดี่ยวของศิลปินต่างประเทศอีกนับ 10 โชว์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ และอีกหนึ่งปรากฎการณ์สำคัญของเรา คือ การเปิดคลื่นบนหน้าปัดวิทยุเมืองไทย VERY RADIO รับฟังได้ทางคลื่น FM 94.5 ควบคู่ไปกับทางออนไลน์ VERYRADIO.COM ตลอด 24 ชั่วโมง”#TheVeryCompany