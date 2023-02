“ไอซ์ อภิษฎา” บรรยายที่สุดของความสุข หลังเห็นพัฒนาการและการยิ้มโต้ตอบ “น้องเลอา” อายุครบ 1 เดือน

หลังจากคุณแม่คนสวยคลอดลูกสาวคนแรกไปเมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปิดโมเมนต์น่ารักน่าเอ็นดู เห็นแล้วใจฟูกันเพียบ ด้วยการโพสต์คลิปขณะที่กำลังยิ้มสดใส ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมบรรยายความรู้สึกหลังคลอดลูกสาวสุดที่รักได้ 1 เดือนด้วยข้อความว่า“Léa is 1 month o ld today สิ่งนึงที่แม่ทำได้คือพยายามอยู่ใกล้ๆ ให้เวลาตอนเค้าตื่นแล้วเค้าได้ยินเสียงเรา บอกเค้าว่า Mommy is here อยากให้เค้ารู้สึกปลอดภัยรู้สึกไม่โดดเดี่ยวบนโลกใบใหม่ใบนี้ เพราะก่อนหน้านี้มองก็ยังมองไม่เห็นชัดเจน ตอนนี้ 1เดือนแล้ว เริ่มมีพัฒนาการการมองเห็น การยิ้มโต้ตอบ แค่นี้ก็คือที่สุดของความสุข”พร้อมแนบอิโมจิหัวใจต่อท้าย