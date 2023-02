ครั้งแรกบนหาดหัวดอน เทศกาลโต้คลื่นและดนตรี “หัวหินเซิร์ฟเฟสติวัล” ชิงรางวัล 4 แสนบาท

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66 นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ททท.สำนักงานประจวบฯ ร่วมกับ Pineapple Surf Club จัดการแข่งขันกีฬาโต้คลื่น “หัวหินเซิร์ฟเฟสติวัล” ครั้งแรกขึ้นที่บริเวณชายหาดหัวดอน หมู่บ้านเขาตะ เกียบ อ.หัวหิน ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.66 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ โดยนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองหัวหินผ่านกิจกรรมกีฬา เป็นการประกาศถึงศักยภาพของเมืองหัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกีฬาประเภทนี้แห่งใหม่ในเมืองไทย ด้วยทิศทางของคลื่นลมช่วงปลายเดือนตุลาคม-มีนาคมของทุกปี ทำให้หน้าหาดหัวดอนของหัวหิน เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการเล่นโต้คลื่นโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รายการ ได้แก่ โอเพ่นเมน ลองบอร์ด (Open Men’s Longboard) โอเพ่นวีเม่น ลองบอร์ด (Open Women’s Longboard) บีกินเน่อร์เมน ลองบอร์ด (Beginner’s Men Longboard) บิกินเน่อร์วีเม่น ลองบอร์ด (Beginner Women’s Longboard) โอเพ่น ซับ เขิร์ฟ มิกซ์ (Open SUP Surf Mix) ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและ gift voucher มูลค่าเกือบ 4 แสนบาท พิเศษสุด!ครั้งแรกของประ เทศไทยกับการแข่งขันการโต้คลื่นสัตว์เลี้ยง Pet Surf นอกจากนั้นยังทีการแข่ง Kids Surf, Pad dling Fun Race, SUP, Balance Board, Surfskate, Skimboard, E-foil, พร้อมเปิดตัวศิลปินรับเชิญทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ โลเล, Manzood, s.v.s.s., Fins and Bones, Thalas somer, และ Asinacids ที่จะมารังสรรค์ผลงานศิลปะบนกระดาน โต้คลื่นทั้ง 6 แผ่นในสไตล์ที่ต่างกันออกไปนอกจากนั้นยังมีการออกบูธร้านอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ, กิจกรรมเวิร์คชอปศิลปะ, กิจกรรมเวิร์คชอปกีฬาบอร์ด ซึ่งผู้มาร่วมงานสามารถเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการเล่นโดยมีโปรจากสายต่างๆในเมืองไทยมากหน้าหลายตาจะมาแชร์เทคนิคและความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ, กิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัล และเหล่าดีเจที่จะมาสร้างความสนุกเสียงเพลงในงานตั้งแต่ช่วงบ่ายยันคํ่า พร้อมแจกของรางวัลสำหรับผู้ลงทะเบียนก่อนออนไลน์และของรางวัลมากมายสำหรับผู้มาร่วมงาน จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมชมงานดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือติดตามได้ที่เพจเฟซบุ้ก : Hua Hin Surf Festival.