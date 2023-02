“ฟีฟ่า เปรมอนันต์ – พอล เดอบ๊อด” หนุ่มฮอต 7HD นั่งไม่ติด เชียร์ศึก ONE ลุมพินี แบบ RINGSIDE แถมอินจัดสร้างแรงบันดาลใจ มุ่งฝึกมวยจริงจังหวังขึ้นสังเวียน

2 หนุ่มจากช่อง 7HD บัดดี้สายมวยสุดตื่นเต้น เข้าชมและเชียร์กันสด ๆ ถึงขอบสังเวียนสนามมวยเวทีลุมพินี ในรายการมวยสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกโดยร่วมกับจับมือผลิตรายการกีฬาสุดพรีเมียม ร่วมกันสร้างสรรค์วงการมวยไทย ด้วยรูปแบบอินเตอร์เนชั่นแนลไฟต์ ที่รวบรวมศิลปะการต่อสู้อันหลากหลาย ทั้งมวยไทย มิกซ์มาเชียลอาร์ต (MMA) คิกบ็อกซิง ฯลฯ ถ่ายทอดสดทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD กด 35นักแสดงหนุ่มไฟแรงจากละครเรื่อง “มาเฟียลำซิ่ง” และ พอล เดอบ๊อด นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทย-เบลเยี่ยม จากละครเรตติงแรง “รักแท้แซ่บหลาย” เผยความรู้สึกหลังจากได้มีโอกาสนั่งเชียร์ ONE ลุมพินี ติดขอบเวทีว่า เป็นช่วงจังหวะที่เคลียร์งานลงตัวพอดี ทำให้มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ไปนั่งเชียร์ติดขอบเวทีบรรยากาศสนุกตื่นเต้น เร้าใจ ต่อยจริง เจ็บจริง ดุเดือดแตกต่างจากการชมมวยต่าง ๆ หรือแม้แต่ ONE Championship ที่ได้ชมทางออนไลน์มาก จนทำให้ทั้งคู่ “ฟีฟ่า-พอล” บอกว่าเตรียมรวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ ไปเรียนและฝึกกีฬามวยเพิ่มอีกด้วยฟีฟ่า เปรมอนันต์ เผย “จากที่ชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยิ่งทำให้เรารักกีฬาชกมวยมากยิ่งขึ้น ภูมิใจในกีฬามวยไทยมากยิ่งขึ้น และยังคงเป็นกีฬาที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจอีกด้วย หากเป็นไปได้อยากลองขึ้นชกดูสักครั้ง คงจะน่าภูมิใจเหมือนพี่ ๆ นักมวยที่อยู่บนสังเวียน นั่งเชียร์ไปดูพี่ ๆ ออกหมัดบนเวที ดูเท่ดีมากครับ ยอมรับว่าหลังจากชมรายการ One ลุมพินี มีนัดฝึกต่อยมวยกันบ่อยขึ้น เป็นกิจกรรมสุดฮิตประจำแก๊งไปแล้วครับ สำหรับมวยวันลุมพินีผมขอคอนเฟิร์มเลยครับว่าสนุกและมันทุกคู่ นอกจากการต่อสู้บนสังเวียนแล้วยังได้เห็นศิลปะแม่ไม้มวยไทย และวิถีการต่อสู้ฉบับคนไทย อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันสด ๆ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี กันนะครับ”ส่วนคู่ซี้บัดดี้เล่าเสริมด้วยความอินไม่แพ้เพื่อนซี้ว่า “ส่วนตัวชอบกีฬามวยอยู่แล้ว ยิ่งพอได้มาดูของจริงยิ่งรู้สึกชอบมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับ แม้ครั้งนี้ สินสมุทร กลิ่นมี นักชกคนโปรดของผมไม่ได้ขึ้นชก แต่นั่งเชียร์ดูคู่อื่น ๆ ชกมันมากครับ เรียกว่าเป็นกีฬาที่ให้ทั้งความบันเทิงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว จะว่าไปก็เหมือนเราได้เรียนรู้การออกหมัด เตะ ต่อย ออกอาวุธต่าง ๆ ไปด้วยครับ ในมุมมองของพอลมวยไทยมีเสน่ห์ ผมชอบและภาคภูมิใจเพราะการชกมวยคือศิลปะการป้องกันตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จัก มีการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันกว่า 170 ประเทศทั่วโลก พอลอยากจะเชิญชวนแฟน ๆ ทุกคนนะครับ ถ้ามีโอกาสอยากให้มาชมกันสด ๆ ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD กด 35 นะครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ”โดยแฟนกีฬาสามารถจองบัตรล่วงหน้าได้ทาง www.thaiticketmajor.com หรือติดตามชมถ่ายทอดสดแบบ Full HD ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ทาง BUGABOO.TV ตั้งแต่เวลา 20.30 น. นอกจากนี้ยังสามารถเกาะติดLIVE-Streaming ได้ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ทาง Facebook : Ch7HD / Ch7HD News / Ch7HD Sports และ YouTube: Ch7HD และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการ ONE ลุมพินี ได้ทาง https://www.ch7.com/one-championship, Facebook: Ch7HD / ONE Championship Thailand และ TERO Digitalขอบคุณภาพจาก IG:fifa_premanan