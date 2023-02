“แพร ภรณ์มณี” ผู้จัดการ “หมาก ปริญ” โพสต์แจ้งพระเอกหนุ่มถูกมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อหลอกลงทะเบียนได้แชทคุยส่วนตัว

เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่แก๊งมิจฉาชีพครองเมืองก็ว่าได้ เพราะมีมาหลอกลวง หลากหลายรูปแบบและไม่วายเว้นแม้กระทั่งคนบันเทิงที่ตกเป็นเหยื่อด้วยการนำชื่อไปแอบอ้างหลอกลวงผู้อื่นจนมีคนหลงเชื่อ อาทิ นำชื่อไปหลอกให้โอนเงินลงทุน หรือกู้ยืม เป็นต้นล่าสุดผู้จัดการของพระเอกสุดฮอตได้ออกมาเผยผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว ว่าพระเอกหนุ่มโดนแอบอ้างชื่อไปหลอกให้แฟนๆ ลงทะเบียน เพื่อที่จะได้เข้าระบบแชทคุยกับหนุ่มหมากแบบส่วนตัว ซึ่งงานนี้ผู้จัดการสาวก็ได้เผยภาพเตือนภัยลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับแนบข้อความระบุว่า“SCAM ALERT !!! Hubsub Company Limited, Pear (Mark’s manager) nor Mark Prin are not affiliated with this individual who is obviously trying to scam fans. Please ignore, report and block.แจ้งเตือนเหตุหลอกลวงจากมิจฉาชีพ บริษัท ฮับซับ จำกัด @hubsub_official , แพร @pear__24 และ คุณหมาก @mark_prin ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่กำลังแอบอ้างเพื่อหลอกลวงผู้อื่น (ตามภาพที่2) หากท่านผู้ใดได้พบเจอกับพฤติกรรมดังกล่าว โปรดอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือในการแจ้ง report บัญชีที่มีพฤติกรรมในลักษณะนี้ และทำการ block เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ทางบริษัท , แพร และ คุณหมาก มีความห่วงใยทุกท่าน และไม่อยากให้ใครต้องโดนหลอกลวงจึงเรียนทุกท่านเพื่อทราบ และหวังผลว่าจะโพสต์นี้จะช่วยให้ทุกท่านจะระมัดระวังภัยในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะแอบอ้างทางโซเชียลมีเดียและในทุกรูปแบบ ขอบคุณค่ะ , แพร”