“กุ๊บกิ๊บ” หุ้นส่วน “ดิว อริสรา” วอนลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัย หลังตำรวจบุกร้านทำเล็บ

เป็นประเด็นร้อนฉ่าที่สุดในขณะนี้เลยก็ว่าได้ หลังออกมาเปิดหน้าชน แฉแหลกอดีตแฟนกับครอบครัว 4 บ. ทำธุรกิจสีเทา เปิดเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888 พร้อมขุดภาพตัวเองถูกเบนซ์ทำร้ายร่างกายจนเลือดอาบใบหน้า มีรอยฟกช้ำไปทั้งตัว เห็นภาพแล้วจะเป็นลมนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่อยู่ๆ มีตำรวจ 2 นาย เข้าไปที่ร้านทำเล็บของสาวดิว ย่านทองหล่อ โดยอ้างว่า มาตามหาคนร้ายลักทรัพย์ที่เป็นแรงงานต่างด้าว แต่พนักงานไหวพริบดีจึงขอดูบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ปรากฎว่าตำรวจ 2 นาย เป็นพนักงานฝ่ายสืบสวน สน.ทองหล่อ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วบ้านทั่วเมือง โดยภายหลังผกก.สน.ทองหล่อ ออกมาเผยว่า เป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตรวจตราปกติ ไม่ทราบเป็นร้านของดิวล่าสุด วันนี้ (9 ก.พ.2566)ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของดิวและเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนร้านดังกล่าว ได้ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ว่า ตำรวจเข้ามาตรวจสอบความถูกต้อง ยืนยันร้านทำถูกต้องทุกอย่าง ขอให้ลูกค้าไว้วางใจได้“เนื่องจากกรณีข่าวที่เกิดขึ้น ที่มีทางตำรวจมาตรวจสอบความถูกต้องในร้าน Bar of Beauty ตอนนี้ทางร้านได้รับการตรวจสอบ และ ทางร้านขอยืนยันว่า ทางร้านทำถูกต้องตามวิธีการทุกอย่างและเพื่อความสบายใจของคุณลูกค้าทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรพนักงานในร้าน ทางร้าน Bar of Beauty ต้องขอขอบพระคุณ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ท่าน ผบ.ตร. ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดูแลความปลอดภัยให้กับทางร้าน Bar of Beauty ของเราทางร้านจึงขอให้คุณลูกค้าที่น่ารัก ไว้วางใจ และมั่นใจในความปลอดภัย และ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่คอยสนับสนุน Bar of Beauty มาโดยตลอดเสมอมานะคะ”