สยามสแควร์แตก!! แฟนด้อมหลายพัน แห่กรี๊ด ที่งาน “ติด Trend Fest” by Honda “พีพี x บิวกิ้น x นนท์ ธนนท์ x Three man down” พรีเซนเตอร์ฮอนด้า ปล่อยความมันส์ขั้นสุด

สร้างปรากฏการณ์สนั่นสยามสแควร์ที่แท้ทรู สำหรับ “พีพี x บิวกิ้น x Three man down” พรีเซนเตอร์ Honda Scoopy และ “นนท์ ธนนท์” พรีเซนเตอร์ Honda Lead ที่มาร่วมกันสร้างเทรนด์ ดึงแฟนๆ หลายพันคนมาร่วมจอยกันในอีเวนต์อินเทรนด์อย่าง “ติด Trend Fest” จาก “รถจักรยานยนต์ฮอนด้า” ผู้นำเทรนด์ Fashion A.T. ที่ขนกิจกรรมฮิตติดเทรนด์มาให้ผู้ร่วมงานได้ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลกันแบบสุดมันส์ งานนี้มีทั้งความสนุกและเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นกันเลยทีเดียวบรรยากาศในงาน ติด Trend Fest เต็มไปด้วยสีสันและแฟชั่นอินเทรนด์ที่แฝงอยู่ทั่วทั้งงาน โดยเปิดความสดใสด้วยโชว์จากวงดนตรี Cat Water Band จากโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี และ วง SAYANSAWAD จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แล้วไต่ระดับความสนุกกับ Fashion Show สุดชิค ซึ่งเป็นคอลเลคชันพิเศษจากการคอลแลปของแบรนด์ดัง Colors Culture กับ Honda Scoopy และ Honda Lead พร้อมโชว์เพนท์รถจาก farox.21 ที่เรียกเสียงฮือฮาจากคนในงานอินเทรนด์กันต่อกับ Content Zone มุมครีเอทคอนเทนท์สุดฮิต ที่เหล่าวัยรุ่นพากันเข้ามาโชว์ของโพสต์ลง Tiktok กันแบบไม่หยุด เช่นเดียวกับ Fashion Zone มุมจำลอง Photo studio สำหรับถ่ายรูปแฟชั่นเซต จากช่างภาพมืออาชีพ Johnnonlensก่อนเข้าสู่ไฮไลต์สำคัญของงาน นั่นคือมินิคอนเสิร์ตจาก “พีพี x บิวกิ้น x นนท์ ธนนท์ x Three man down” 4 พรีเซนเตอร์ ที่ส่งต่อความสนุกแบบฉบับวัยรุ่นสุดอินเทรนด์ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้โชคดีจากการเล่นกิจกรรมออนไลน์ และผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy Limited Edition 5 ท่านแรก ภายในงาน จะได้ถ่ายภาพพร้อมรับกุญแจรถกับพรีเซนเตอร์ตัวต่อตัวสำหรับคนที่พลาดงานนี้ไม่ต้องเสียใจ เพราะงานติด Trend Fest ยังมีจัดขึ้นอีก 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ หาดใหญ่ พัทยา (ชลบุรี) ที่พร้อมไปสร้างความสนุกให้วัยรุ่นอินเทรนด์ทุกคน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กรถจักรยานยนต์ฮอนด้า : fb.com/hondamotorcyclethailandเว็บไซต์ : www.thaihonda.co.th#ติดTrendFest #HondaFashionAT #NewScoopy #AllNewLead125 #HondaThailand #Honda #WhatStopsYou #รถจักรยานยนต์ฮอนด้า #ThaiHonda