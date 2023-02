กทม. ร่วมโชว์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พร้อมคว้ารางวัล Best Design and Decoration Award ในงาน Outbound Travel Market (OTM 2023) ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย

นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และ นางสุนิศา พวงประดับ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เผยว่าในฐานะกทม. ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวโดยตรงจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของ การส่งเสริมของกิจกรรม การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูล รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงศูนย์กลางด้านคมนาคม เศรษฐกิจ ด้านการปกครองของประเทศไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นแหล่งโบราณสถาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชุมชนที่หลากหลาย และยังเป็นประตูเชื่อมไปยังเมืองต่างๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ด้วยศักยภาพดังกล่าว จึงทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจากทุกมุมโลก ให้เดินทางมาท่องเที่ยวและนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศงาน Outbound Travel Mart เป็นงาน Trade shows ด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ที่เปิดโอกาสให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสามารถเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวร่วมงานมากกว่า 800 ราย กว่า 20 ประเทศ ทั้งธุรกิจสายการบิน โรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการจัดงานแต่งงาน ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันการจัดงาน OTM เป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวอันดับ 1 ในเอเชียใต้โดยปีนี้ทางกรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอบูธของการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในงาน Outbound Travel Market (OTM 2023) ระหว่างวันที่ 2-4 กพ. 2566 อาทิ ศิลปะร่วมสมัยของไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย อาหารไทย ขนมไทย อาทิ การทำบุหงารำไป กระทงทอง ข้าวตัง การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทย-อินเดีย อาทิ ไก่สะเต๊ะกับชีสย่าง นำเสนอ Street food แหล่งท่องเที่ยว พหุวัฒนธรรรม เช่น little india มีการสาธิตแกะสลักผลไม้ศิลปะทรงคุณค่าอันปราณีตพิถีพิถันของไทยให้สู่สายตาชาวต่างชาติที่มาร่วมในงานในครั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมที่นำเสนอให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียสนใจเป็นพิเศษคือ คนไทยมีรอยยิ้มมิตรภาพ มนุษยสัมพันธุ์ดี สนุกสนานเป็นมิตร ส่วนกิจกรรมในบูธที่เป็นที่ชื่นชอบได้แก่อัตลักษณ์ชุดไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน soft power ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเข้าแถวรอแต่งกายชุดไทยเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างเนืองแน่น ผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดง พร้อมร่วมรำวงเพลงไทย และมารับของขวัญของที่ระลึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ พวงกุญแจผ้า ผลไม้แห้ง ถุงกระดาษกทม. ซองหนังใส่บัตรเครดิต นามบัตร โดยทุกอย่างมีสัญลักษณ์ของกทม. เพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ ถึงศักยภาพในด้านต่างๆ และเป็นผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร การออกแบบจัดทำบูธอย่างยอดเยี่ยมสวยงามที่สุดจนได้รับการโหวตอย่างท่วมท้นจากผู้เข้าร่วมออกบูธมากกว่า 1,250 ราย และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30,000 คน ให้ได้รับรางวัล Best Design and Decoration Award โดยมีนายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร​ พร้อมด้วยนางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สวท. ขึ้นรับรางวัล Best Design and Decoration Award บูธส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ออกแบบยอดเยี่ยม สวยงามที่สุดในงาน OTM โดยมีสื่อต่างชาติหลายแขนงให้ความสนใจสอบถามถึงความพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเยือนกรุงเทพมหานคร และเก็บภาพกิจกรรมอันน่าประทับใจเผยแพร่สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก