“แคท ซอนญ่า” เปิดภาพพรีเวดดิ้งสุดงดงามดุจเจ้าชายเจ้าหญิง พร้อมเผยฤกษ์ดีวันวิวาห์

หลังจากนางเอกสาวคนสวยแห่งช่อง 7ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2565 หลังจากที่คบหาดูใจกัน 2 ปี 4 เดือน โดยสาวแคทได้เผยภาพโมเมนต์อิ่มสุขผ่านทางอินสตาแกรม พร้อมแคปชั่นว่า "And I said “YES”, the beginning of our forever. 2years4months // 8.8.22" ไปแล้วนั้นล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเปิดภาพพรีเวดดิ้งในชุดเจ้าบ่าว เจ้าสาวที่สวยสง่าเลอค่า งดงามดุจเจ้าชายเจ้าหญิงในเทพนิยาย พร้อมแคปชั่นเผยวันวิวาห์ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวว่ท่ามกลางเพื่อนพ้องน้องพี่คนบันเทิงและแฟนๆ แห่เข้ามาแสดงความยินดีอยางท่วมท้น