“มาเบล-นุ้ย-หลิว” ปลื้ม!! ร่วมเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13

สู่ปีที่ 13 แล้ว!! สำหรับเวทีประกวด“TO BE NUMBER ONE IDOL” หรือ “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 จัดโดย กรมสุขภาพจิต เพื่อสนองต่อพระดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการที่จะปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ เป็นกลุ่มพลัง ของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนาคตภายในงาน นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานฯ โดยมีครูใหญ่แห่งบ้านทูบีฯ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ พร้อมด้วยคณะกรรมการและครูผู้สอน นุ้ย เกศริน, หลิว มนัสสวี ฯลฯ ร่วมพูดคุย นอกจากนี้ชมโชว์จาก ทีม Awesome (Teen Dancercise Thailand Championship) , ศิลปิน “มาเบล” จากวง PIXXIE ( มิ้นท์ IDOL รุ่นที่ 9) และสนุกสนานกับโชว์พิเศษ “เก่งและดี” จากศิลปิน ‘TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12’ โดยงานจัดขึ้น ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน MCC HALL ชั้น 4โดยกิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคม ค้นหา “TO BE NUMBER ONE IDOL” หรือ “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ขึ้น โดยให้จังหวัดเป็นผู้คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ เป็นเวทีที่ต้องการแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชน TO BE NUMBER ONE สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและดี และเป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE และกลุ่มเยาวชนทั่วไป ภาพของ TO BE NUMBER ONE IDOL จะให้ทั้งนัยแห่งการเลียนแบบและการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชนไทย อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดในอนาคตจากการประกวดในปีที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการพัฒนาตามแนวทางโครงการฯ ทุกคนล้วนมีพัฒนาการที่เด่นชัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความคิดที่มีต่อสาธารณะ การได้ช่วยเหลือผู้อื่น อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความเกื้อกูลกัน และรู้จักการวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เยาวชนกลุ่มนี้ยังได้อุทิศตนเป็นกำลังสำคัญของโครงการร่วมดำเนินกิจกรรม และถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ก่อให้เกิดกระแสเก่งและดี TO BE NUMBER ONE อย่างกว้างขวางสำหรับ“TO BE NUMBER ONE IDOL” หรือ “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE”รุ่นที่ 13 นั้น จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม โดยจะมีการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 คนจากทั่วประเทศ เกณฑ์การประกวดคือต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุระหว่าง 15 - 18 ปี เกรดเฉลี่ยผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีจิตอาสา มีความสามารถพิเศษ เช่น การร้องเพลง การเต้น และมีบุคลิกภาพดี จากนั้นมีการเข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ , ด้านการร้องเพลง , ด้านการเต้น , ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวทีทุกวันเสาร์ โดยมีกรรมการ อาทิ คุณท๊อป ดารณีนุช , คุณหลิว มนัสวี ,คุณชิน ชินวุฒและกรรมการพิเศษแต่ละสัปดาห์ และสุดท้ายจะคัดเลือกสุดยอดเยาวชนจนเหลือ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 16 คนทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ภายใต้ชื่อรายการ TO BE NUMBER ONE IDOL 13 DAILY HI-LIGHT ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) ทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 14.30 – 14.55 น เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2566 อย่าพลาดช่วยเชียร์และส่งกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนนะคะ!!