“ชิปปี้ ศิรินทร์” อวดโมเมนต์หวานคู่แฟนหนุ่มกลางไอจี มดขึ้นเต็มร้านเลยจ้า

เรียกได้ว่าคนมีความรัก ทำอะไรก็ดูหวานไปหมด สำหรับ นักแสดงสาวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์คลิปริมทะเลกับชายหนุ่มปริศนาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ทำเอาแฟนๆวี้ดวิ่วกันสนั่นโซเชียลไปแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ปล่อยคลิปหวานออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันอีกครั้ง ด้วยการเกี่ยวก้อยหวานใจไปทานอาหารที่ร้านโอมากาเสะ งานนี้แม้จะไม่ได้เห็นหน้าฝ่ายชายแต่ก็รู้เลยล่ะว่าหวานกันหนักมาก มดขึ้นเต็มร้านเลยจ้า แถมยังมีซีนน่ารักๆอย่างการชนอาหารกันด้วย เอาเป็นว่าจะหวานกันขนาดไหนไปส่องภาพกันเลยจ้าท่ามกลางแฟนๆ แห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่า มดขึ้นแล้วค่าา , ใช่ๆๆๆก็ใครหระค่ะ ,อาหารอร่อย ขึ้นอยู่ที่กินกับใครด้วยอ่าเนอะ , เกือบล่ะ , Enjoy the food ,ซูชิหวานไปหมดแล้ววว , Thank you for visiting us ฯลฯ