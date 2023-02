จุดเช็คอินแห่งใหม่! “วอลโว่” นำเสนอความรักรูปแบบใหม่ ใช้ “ต้นบอนสี” เป็นตัวแทนแสดงออกถึงความรักแบบยั่งยืน ผ่านนิทรรศการ Pure Love for Life @ ไอคอนสยาม

จะดีแค่ไหนถ้าสิ่งที่มอบให้แทนความรัก สามารถอยู่กับเราได้ยาวนานยิ่งขึ้น วอลโว่ขอนำเสนอตัวแทนของความรักรูปแบบใหม่ ต้นบอนสี ใบไม้สีสันสดใส รูปทรงหลากหลาย ทดแทนการให้ดอกไม้อย่างที่คุ้นเคยกัน ให้การใช้ต้นบอนสีเป็นตัวแทนในการแสดงออกถึงความรักแบบยั่งยืน เพราะนอกจากได้รับเป็นของขวัญในเทศกาลพิเศษแล้ว ก็ยังสามารถนำไปปลูกต่อ เพื่อใช้เป็นต้นไม้ในการประดับบ้านได้อีก ถือเป็นการนำกลับไปใช้อีกครั้ง (Re-use) เช่นเดียวกับวอลโว่ ที่เลือกใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิลถึง 25%ต้นบอนสีถือเป็นต้นไม้ที่จัดอยู่ในตระกูล Caladium ที่มีรูปทรง และสีสันของใบหลากหลายแบบ เช่น รูปทรงหัวใจ รูปทรงกลม ฯลฯ ด้วยลักษณะที่หลากหลายของต้นบอนสี จึงทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไม้ประดับที่ และยังถือเป็นต้นไม้มงคล ถ้าใครนำไปปลูกก็จะช่วยนำความสุข และความเจริญมาให้และเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพิเศษแห่งความรักนี้ วอลโว่จึงจัดนิทรรศการพิเศษ Pure Love for Life ที่จะเนรมิตรสตูดิโอของด้วยต้นบอนสี จัดแสดงในขวดแก้วที่ถูกทิ้งเป็นขยะและถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในงานศิลปะ ให้กลายเป็น Fleuradium Installationคุณโจ้ ชยวัสส์ ปัญจภักดี นักสร้างสรรค์ผลงานด้านดอกไม้ ได้กล่าวถึงคอนเซปต์ที่ได้รังสรรค์ขึ้นในนิทรรศการครั้งนี้ว่า “นิทรรศการสุดพิเศษในครั้งนี้ ที่คุณไม่ควรพลาด Pure Love for Life คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดตระการตากับงานดอกไม้ ที่ไม่มีดอกไม้ แต่มีเพียงต้นบอนสีราชินีแห่งไม้ประดับ ต้อนรับเดือนแห่งความรักนี้ Concept ของงานจะเป็นการเชื่อมโยง Beauty และ Sustainability โดยเรานำเสนอในรูปแบบ Fleuradium ที่เข้ากันอย่างลงตัว ซึ่งจะสวยงาม และสร้างสรรค์ขนาดไหน อยากให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองแล้ว โดยสามารถรับชมงานนิทรรศการ Pure Love for Life ได้ทุกวัน ในระหว่าง วันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยไม่ต้องลงทะเบียน และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น”และพบกับงานเวิร์กชอปจากคุณโจ้ ชยวัสส์ ปัญจภักดี นักสร้างสรรค์ผลงานด้านดอกไม้ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม คลิก https://bit.ly/3DmmncCพบกับเราได้ที่ Volvo Studio Bangkok, ICONSIAM ชั้น 3 คลิกเพื่อดูเส้นทาง https://goo.gl/maps/zvBDPL7haFEECxbN9