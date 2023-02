ทำความรู้จัก 4 นักแสดง F4 Thailand หนุ่มหล่อหน้าใส ขวัญใจสาวเอเชีย กับดราม่า "สื่อไต้หวัน" แฉพฤติกรรมแย่

หลังจากที่เกิดเรื่องราวดราม่าข้ามประเทศ เมื่อสื่อไต้หวันรายงานข่าว 4 นักแสดงไทยจากที่นำแสดงโดยทำตัวไม่เหมาะสม โดยบอกว่านักแสดงทั้ง 4 คน มาสายกว่า 1 ชั่วโมง และไม่มีการขอโทษ แถมมีการทานขนมระหว่างสัมภาษณ์ ทำหน้าบึ้ง ทีมงานสั่งห้ามถ่ายรูป ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อน จนทางบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ต้นสังกัดของ 4 นักแสดงหนุ่ม ได้ออกแถลงชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากไฟล์ทบินดีเลย์ และขอน้อมรับผิด จะระมัดระวังไม่ให้เหตุการณ์นี้อีกเริ่มที่คนแรกอย่างนักแสดงหนุ่มสุดฮอต "" หนุ่มสายอินเตอร์ไทย-อเมริกันที่มาพร้อมส่วนสูง 184 เซนติเมตรคนนี้ และเราต้องบอกเลยว่า หนุ่มน้อยนักแสดงดาวรุ่งคนนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่หน้าตาและส่วนสูงเท่านั้น แต่ไลฟ์สไตล์ของเขาก็น่าสนใจพอๆ กัน "ไบร์ท" เกิดวันที่ 27 ธันวาคม 2540 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัด นครปฐม ด้านการศึกษาจบระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มัธยมปลายจากเตรียมอุดมศึกษา เคยศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไทย ภาคอินเตอร์โดย "ไบร์ท วชิรวิชญ์" เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 6 ในรายการ สตรอเบอรี่ครับเค้ก ทางช่อง 3 เมื่อปี 2556 ถึงปี 2558 หลังจากนั้นเขาได้ เซ็นสัญญากับจีเอ็มเอ็มทีวี ปี พ.ศ. 2562 เขาได้เข้าเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการ โตแล้ว ทางช่อง GMM25 และเริ่มมีผลงานแสดงออกมาเรื่อยๆ โดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงและโด่งดังเป็นพลุแตกจนมีแฟนคลับระดับเอเซียมากมาย ก็คือซีรีส์ "เพราะเราคู่กัน" ที่ประกบคู่นักแสดงหนุ่ม "วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร"ถัดมาที่พระเอกหนุ่มหล่อที่เรียกว่าโดดเด่นด้วยบุคลิกและรอยยิ้มเอามากๆ สำหรับ "เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ศึกษาที่ โรงเรียนปัญญารัตน์ ในช่วงที่เขาเรียนมัธยม 5 นั้นเขาก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนไปเรียนถึงประเทศอเมริกาเลยด้วย และเมื่อเรียนจบกลับมา เขาก็ได้สอบเทียบ General Educational Development หรือ GED เป็นการสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา และเข้าศึกษาต่อที่ คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"วิน เมธวิน" เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักแสดงฝึกหัดในสังกัด ONE31 ก่อนที่จะได้รับโอกาสย้ายมาทำสัญญานักแสดงกับทางจีเอ็มเอ็มทีวี และผลงานที่โด่งดังและรู้จักกันของแฟนคลับทั่วโลก อย่างผลงานซีรีส์เรื่อง "เพราะเราคู่กัน 2gether The Series และ F4 Thailand: Boys Over Flowers และนอกจากผลงานทางด้านการแสดงแล้ว เขายังเรียกว่าเป็นหนุ่มนักธุรกิจด้านแฟชั่นอีกด้วย โดยเขาได้ออกแบรนด์สินค้าของตัวเองในชื่อ Velence อีกด้วยเป็นหนึ่งหนุ่มหน้าใสอบอุ่น จนหลายคนยกให้เป็นพ่อหนุ่มไมโครเวฟ สำหรับหนุ่มน้อยวัย 21 ปี "" นักแสดง-นายแบบชายชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ส่วนระดับปริญญาตรีจาก วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย "ดิว จิรวรรตน์" เริ่มต้นการเข้าสู่วงการบันเทิง มาจากการที่เขาได้เดินแบบและถ่ายแบบ หลังจากนั้นเขาก็ได้มีผลงานเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์หลากหลายชิ้น ก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการนักแสดงอย่างเต็มตัว จากการที่ได้รับบทบาทจากเรื่อง F4 Thailand กับทาง GMMTV นั่นเองถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหน้าใหม่ที่น่าจับตามองมากๆ อีกหนึ่งคน สำหรับ “” นักแสดงสังกัด GMMTV โดยเจ้าตัวได้รับโอกาสให้มารับบทเป็นหนึ่งในนักแสดงนำในซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่อง “F4 Thailand : หัวใจรักสี่ดวงดาว BOYS OVER FLOWERS” และถือเป็นผลงานบันเทิงเรื่องแรกที่ทำให้เจ้าตัวแจ้งเกิด จนมีฐานแฟนคลับเป็นจำนวนมาก เพราะด้วยคาแรตเตอร์ที่โดดเด่นและน่ารัก ไม่แปลกใจเลยที่ใครหลายคนจะตกหลุมรักหนึ่มคนนี้ "นานิ" เกิดวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ปัจจุบันอายุ 24 ปี ด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามแคำแหง